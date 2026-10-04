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Eleições 2026

Rui Costa e Jaques Wagner são eleitos senadores pela Bahia

Petistas conquistaram as duas cadeiras em disputa no estado e ampliarão a bancada da legenda no Senado a partir de 2027

Rui Costa e Jaques Wagner são eleitos senadores pela Bahia - (crédito: Reprodução)
Rui Costa e Jaques Wagner são eleitos senadores pela Bahia - (crédito: Reprodução)

O ex-ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) e o senador Jaques Wagner (PT) foram eleitos, neste domingo (4/10), para representar a Bahia no Senado Federal. Com o resultado, o Partido dos Trabalhadores conquistou as duas cadeiras em disputa no estado e acrescenta dois mandatos à sua bancada na Casa a partir de 2027.

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Rui Costa chega ao Senado pela primeira vez depois de dois mandatos como governador da Bahia e de comandar a Casa Civil no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes disso, o petista também exerceu mandato de deputado federal e ocupou cargos no governo baiano durante a gestão de Wagner.

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Jaques Wagner, por sua vez, garantiu a reeleição e seguirá no Senado por mais oito anos. O petista, que também governou a Bahia por dois mandatos e foi ministro nos governos do PT, ocupa uma cadeira na Casa desde 2019.

Com 94,28% das seções totalizadas, Rui aparecia com 29,79% dos votos válidos, enquanto Wagner registrava 27,35%. Os dois superaram Angelo Coronel (Republicanos), que buscava a reeleição, e o ex-ministro João Roma (PL), principais adversários na disputa pelas vagas.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 04/10/2026 21:33
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