Correio amplia cobertura multimídia das eleições com análise em tempo real

Minuto a minuto, as equipes do Correio Braziliense, da TV Brasília e do Clube FM entraram na casa do eleitor com uma cobertura completa e multimídia do primeiro turno das eleições de 2026. Repórteres, fotógrafos, colunistas e editores não só acompanharam as votações, mas revelaram bastidores e fizeram análises do pleito ao longo do dia no site, nas redes sociais, na televisão e nos tocadores de podcast.

A editora do site, redes sociais e multimídia do Correio Braziliense, Mariana Niederauer, lembra que é tradição do veículo cobrir as eleições com profundidade desde 1960, quando o jornal foi fundado. Mas, nas últimas edições, a equipe reforçou a presença digital. Desde a madrugada de domingo, os repórteres acompanharam, em tempo real, todos os candidatos aos cargos majoritários do Distrito Federal e do país.

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"Neste ano, aumentamos muito a cobertura multimídia nos locais de votação e no acompanhamento dos candidatos, com uma equipe preparada para fazer cortes e produção autoral de vídeos", revela Niederauer. Um dos destaques das eleições 2026, segundo a editora, é a presença intensificada do Correio nas redes sociais: somente o Instagram alcança 1 milhão de seguidores, abastecidos de notícias e análises, assim como os usuários do Tik Tok, X e Facebook.

Segurança

A cobertura das eleições não ficou apenas na contagem de votos. Pela manhã, o secretário de segurança do Distrito Federal, Alexandre Patury, conversou com os jornalistas Adriana Bernardes e Marcelo Agner sobre irregularidades no primeiro turno, durante o Podcast do Correio. "Ele falou sobre a célula de inteligência que a Secretaria de Segurança Pública montou para essa cobertura para evitar qualquer transtorno e garantir que o eleitor do Distrito Federal vá votar e exerça a sua cidadania sem medo e livremente, escolhendo os candidatos da sua preferência", relata Bernardes, subeditora de Cidades.

Os telespectadores da TV Brasília acompanharam, à tarde, a programação comandada pela colunista Samantha Sallum, também transmitida pela internet. No CB. Poder, a jornalista recebeu o CEO do Instituto Opinião Inteligência Política, Alexandre Garcia, que analisou as pesquisas mais recentes e o cenário político no Distrito Federal. "Essa cobertura foi ainda mais ampla, e está sendo até histórica porque ela está tendo uma capilaridade muito grande", conta Sallum, que destaca a importância do jornalismo no combate à desinformação. "Para a gente, aumenta a responsabilidade e aumenta ainda mais a relevância do nosso trabalho."

Até o fim da apuração, a programação da TV Brasília registrou 13 horas de veiculação ao vivo. Segundo o gerente de jornalismo da emissora, Patrício Macedo, a parceria com Correio amplia a audiência e garante a pluralidade de informações. "Nós promovemos sabatinas, debates e análises. A parceria é tradicionalmente profunda e qualificada", conta.

Central da Apuração

Uma das novidades da cobertura de 2026 foi a Central de Apuração. A jornalista Carmen Souza, editora de Opinião, contou como a iniciativa resultou no monitoramento em tempo real dos dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquanto especialistas analisaram o cenário. "Assim que começaram as apurações do TSE, fomos acompanhando ponto a ponto com especialistas e com o telão, vendo os números mudarem e já projetando o cenário local e nacional para todos os cargos: deputado distrital, senador, deputado federal e governador. Começamos a analisar tudo em tempo real", diz a jornalista, que dividiu o estúdio com a colega Sibele Montenegro.

Carmen Souza também enfatizou que a cobertura nas eleições é um trabalho feito ao longo de semanas e meses. "Esse material não é diferente do que a gente vem fazendo nas últimas semanas. O Correio fez sabatinas e entrevistas com candidatos para governo, para a presidência, para deputado federal e distrital. Não começou hoje (ontem), é um trabalho de semanas e meses para ajudar o leitor a fazer a sua escolha, culminando nesse dia decisivo, com a novidade do estúdio e a possibilidade de acompanhamento ponto a ponto das eleições", afirmou.

Diversidade

Para o editor de Política, Economia e Brasil, Carlos Alexandre de Souza, o principal compromisso da cobertura foi oferecer uma ampla diversidade de conteúdos e análises em múltiplas plataformas, permitindo ao leitor acompanhar a apuração com análise de onde estivesse."Lançamos diferentes abordagens simultâneas. Além da atualização ao vivo, tínhamos jornalistas realizando entrevistas e outros dedicados a análises em múltiplos cenários. Esses ambientes se alternavam exatamente para oferecer um conteúdo dinâmico e bastante diversificado", afirmou

Ele conta que a cobertura exigiu deslocamento rápido e presença nos pontos centrais da apuração. "Fui ao TSE no início da finalização dos votos para trazer o balanço parcial e entrevistar um dos observadores internacionais que acompanhavam a eleição. Em seguida, vim para o estúdio conversar com analistas sobre os pontos mais marcantes e preparar a entrada do resultado consolidado", relata. Para ele, todo esse esforço serve para garantir atualização e análise a todo momento.

*Estagiários sob supervisão de Paloma Oliveto

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