Após morte do marido em acidente, Carol do Amiltinho é eleita em GO

A candidata Ana Caroline Guimarães (MDB) - conhecida como Carol do Amiltinho, em referência ao marido Amilton Filho, morto em um acidente no dia 26 de setembro - ultrapassou os 100 mil votos para deputada estadual em Goiás, se tornando a mais votada no estado, neste domingo (4/10).
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Nas redes sociais, Carol homenageou o marido e agradeceu aos apoiadores. Ela assumiu a campanha três dias após o acidente fatal com uma carreta na BR-050, próximo a Cristalina (GO).
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“Vocês abraçaram a nossa família quando mais precisávamos. Me deram coragem quando eu ainda tentava encontrar forças para levantar. Obrigada, Goiás. Vou levar esse carinho comigo e pedir a Deus, todos os dias, sabedoria para honrar cada compromisso com as pessoas e os municípios que o Amilton tanto amava”, publicou.
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Em meio ao luto por Amilton Filho, Carol recebeu apoio de lideranças próximas ao deputado, como o prefeito Márcio Corrêa (PL) e a vereadora Andreia Rezende (Avante). O casal estava junto há 21 anos e teve dois filhos.
Leia na íntegra o agradecimento da deputada:
"Meu amor, como eu queria te abraçar agora e dizer: nós conseguimos. Eu vi de perto a sua alegria com essa campanha. Vi você acordar cedo, pegar a estrada e voltar cheio de histórias, feliz com cada abraço recebido. Você tinha tantos planos… E dói demais viver este momento sem você aqui. Hoje, aquele sorriso que eu tanto amo recebeu 109.002 votos. E eu só consigo agradecer a cada pessoa que guardou o seu nome no coração e confiou em mim para continuar o seu trabalho.
Vocês abraçaram a nossa família quando mais precisávamos. Me deram coragem quando eu ainda tentava encontrar forças para levantar. Obrigada, Goiás. Vou levar esse carinho comigo e pedir a Deus, todos os dias, sabedoria para honrar cada compromisso com as pessoas e os municípios que o Amilton tanto amava. Meu amor, eu vou seguir com tudo o que aprendi ao seu lado. Por você, pelos nossos filhos e por cada pessoa que acreditou em nós!"
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