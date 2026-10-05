Tarcísio homenageia Bolsonaro e se compromete ajudar a eleger Flávio em SP

"Elegemos um governador, elegemos dois senadores, e agora São Paulo vai ser decisivo, pode ter certeza, para eleger Flávio Bolsonaro presidente da República", disse Tarcísio em evento de vitória na capital paulista. - (crédito: ALOISIO MAURICIO/ESTADÃO CONTEÚDO)

O governador de São Paulo reeleito neste domingo (4/10), Tarcísio de Freitas, comemorou diante de apoiadores e aliados a vitória no primeiro turno das eleições ao Palácio dos Bandeirantes. O chefe do Executivo bateu o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad (PT) pela segunda vez consecutiva, com 62,65% dos votos válidos, contra 36,42% do adversário. Os demais candidatos não passaram de 1%.

Tarcísio obteve a maior votação para o governo paulista desde a redemocratização e é um dos governadores eleitos na onda direitista nestas eleições. No dia seguinte à reeleição, o chefe do Executivo já adiantou que irá a Brasília nesta segunda-feira para articular o apoio e palanque do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no estado mais populoso do país.

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“Elegemos um governador, elegemos dois senadores, e agora São Paulo vai ser decisivo, pode ter certeza, para eleger Flávio Bolsonaro presidente da República. O resultado já foi extraordinário. Já conseguimos uma grande diferença, mas pode ter certeza que essa diferença vai ser ainda maior”, disse o governador reeleito.

Após derrotar o petista Fernando Haddad, Tarcísio disse que o objetivo é “derrotar o PT” a nível nacional, com o apoio explícito a Flávio na disputa contra o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou em segundo lugar no primeiro turno. “Nós vamos para a vitória. Nós vamos derrotar o PT, porque o PT não tem mais nada para apresentar ao nosso país”, exclamou.

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No discurso de vitória, Tarcísio agradeceu ainda à esposa, Christiane Freitas, às lideranças e prefeitos do estado, e também mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro, padrinho político do governador, com quem foi ministro da Infraestrutura durante o governo do ex-chefe do Executivo.

“Agradecer a Jair Bolsonaro, que me abriu as portas muito tempo atrás, que passa por um sofrimento hoje, mas o tempo da justiça vai chegar. O tempo da justiça está chegando. O tempo da virada está chegando. E eu tenho certeza que essa virada vai chegar e vai chegar bem próximo”, disse o governador.

