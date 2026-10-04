"É o fim da era do PT", diz Flávio Bolsonaro sobre primeiro lugar

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) fez um pronunciamento na sede da campanha, após o resultado da apuração indicar um segundo turno com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No discurso, ele agradeceu aos mais de 56 milhões de eleitores que deixaram o voto no parlamentar fluminense e disse que o resultado no primeiro turno representa o “fim da era do PT”.

“Está decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país. A era do PT só está deixando como legado um recorde de mulheres assassinadas brasileiras, empresas fechadas, com a possibilidade real de, daqui a três semanas, o Brasil dar uma resposta definitiva”, disse Flávio.

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No pronunciamento, o presidenciável também voltou a prometer que não disputará a reeleição, caso seja vitorioso no próximo dia 25. “Eu sou o único candidato que assumiu o compromisso pelo fim da reeleição, porque eu só preciso de um mandato para colocar o brasileiro e a brasileira no centro do meu governo pra que eu possa atacar e resolver os problemas reais do Brasil”, acrescentou.

Com 99,9% das urnas apuradas, o candidato do PL figurou com 47,05% dos votos válidos no primeiro turno, com mais de 2,3 milhões de votos de diferença sobre o atual presidente da República, que registrou 45,13%. É a primeira vez que o senador concorre a um cargo no Executivo. Ele atuou por oito anos no Congresso Nacional, além de outros quatro mandatos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).