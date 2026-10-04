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Eleições 2026

"É o fim da era do PT", diz Flávio Bolsonaro sobre primeiro lugar

Candidato do Partido Liberal disse que Lula estaria "disputando o poder" e voltou a prometer não disputar reeleição, se for vitorioso no segundo turno

Flavio Bolsonaro fala sobre o segundo turno - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Flavio Bolsonaro fala sobre o segundo turno - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) fez um pronunciamento na sede da campanha, após o resultado da apuração indicar um segundo turno com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No discurso, ele agradeceu aos mais de 56 milhões de eleitores que deixaram o voto no parlamentar fluminense e disse que o resultado no primeiro turno representa o “fim da era do PT”.

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“Está decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país. A era do PT só está deixando como legado um recorde de mulheres assassinadas brasileiras, empresas fechadas, com a possibilidade real de, daqui a três semanas, o Brasil dar uma resposta definitiva”, disse Flávio.

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No pronunciamento, o presidenciável também voltou a prometer que não disputará a reeleição, caso seja vitorioso no próximo dia 25. “Eu sou o único candidato que assumiu o compromisso pelo fim da reeleição, porque eu só preciso de um mandato para colocar o brasileiro e a brasileira no centro do meu governo pra que eu possa atacar e resolver os problemas reais do Brasil”, acrescentou.

Com 99,9% das urnas apuradas, o candidato do PL figurou com 47,05% dos votos válidos no primeiro turno, com mais de 2,3 milhões de votos de diferença sobre o atual presidente da República, que registrou 45,13%. É a primeira vez que o senador concorre a um cargo no Executivo. Ele atuou por oito anos no Congresso Nacional, além de outros quatro mandatos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

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Raphael Pati

Repórter especializado em Economia no Correio Braziliense desde 2024, acompanha o cenário macroeconômico de Brasília e o mercado financeiro. Apaixonado por livros e boas histórias.

Por Raphael Pati
postado em 04/10/2026 22:55
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