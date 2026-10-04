Imprensa internacional repercute eleições brasileiras

Lula e Flávio terminaram o primeiro turno com empate apertado nas urnas - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP e MAURO PIMENTEL / AFP)

A disputa pelo primeiro turno das eleições brasileiras repercutiu em jornais estrangeiros, neste domingo (4/10). Veículos de imprensa ao redor do mundo destacaram o avanço da extrema direita no país e o embate entre o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que voltam a se enfrentar em 25 de outubro.

O jornal inglês The Guardian apontou que o resultado foi melhor do que o esperado para a ala bolsonarista, contrariando o que mostravam as pesquisas de opinião. “O Brasil votou por uma guinada à extrema-direita”, aponta o noticiário.

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A rede de notícias Al Jazeera destacou as ligações entre a família Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que o candidato do PL garantiu estreita colaboração com Washington. “O presidente brasileiro está em rota de colisão com Donald Trump, que é um apoiador declarado e fervoroso de Jair Bolsonaro”, diz o artigo.

O jornal espanhol El País afirmou que o Brasil viveu uma das campanhas políticas mais “estranhas” da história e apontou que “o bolsonarismo exibe músculos e coloca um passo de retorno ao poder na primeira potência latino-americana”.

O norte-americano The Washington Post lembrou as eleições de 2022, que culminaram nos atos golpistas de 8 de janeiro após a vitória do líder petista. De acordo com o jornal, Lula e Flávio Bolsonaro agora se preparam para uma “ espécie de revanche” no segundo turno.

Para a CNN, as eleições brasileiras podem remodelar a posição do país no cenário global. " Os resultados podem influenciar se o maior país da região se inclinará para um bloco conservador crescente alinhado a Trump ou se dará continuidade à política externa multipolar de Lula", diz o site de notícias.

Lula e Flávio terminaram o primeiro turno com o candidato do PL saindo na frente com 47,35% dos votos válidos, frente a 44,78% do petista. O resultado apertado será definitivamente decidido no segundo turno, três semanas após o primeiro enfrentamento nas urnas.



