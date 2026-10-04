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Eleições 2026

Bia Kicis comemora vitória e fala em trabalho para eleger Flávio

Senadora eleita também prometeu pautar impeachment de ministros do STF após se reunir com o candidato à Presidência

Bia Kicis comemora vitória e fala em trabalho para eleger Flávio - (crédito: Danilo Queiroz/CB)
Bia Kicis comemora vitória e fala em trabalho para eleger Flávio - (crédito: Danilo Queiroz/CB)

Após se reunir com o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), que disputará o segundo turno com o atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a senadora eleita Bia Kicis (PL-DF) disse que trabalhará para eleger o aliado no dia 25 de outubro e afirmou que o senador está feliz com o resultado da apuração das urnas.

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“A gente vai se unir, trabalhar com estratégia e nós temos que eleger o Flávio Bolsonaro. Por pouco não foi eleito fora no primeiro turno. E nós vamos trabalhar a partir de amanhã (5), vocês podem saber”, disse a agora senadora eleita, que venceu a disputa à Casa Alta junto com a aliada e correligionária Michelle Bolsonaro (PL-DF).

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Bia Kicis acompanhou de casa a apuração, após ter votado no Colégio Mackenzie, no Lago Sul, pela manhã. Já no final do processo, ela visitou por cerca de meia hora o candidato à Presidência pelo PL. Em conversa com jornalistas na saída do comitê de campanha de Flávio, no Lago Sul, ela ainda prometeu atuar pelo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), sem citar diretamente o nome de nenhum deles.

“O nosso papel agora é fazer com que o Judiciário volte a entregar, distribuir justiça e fazer a paz social”, disse, ainda, a senadora eleita, que recebeu 27,44% dos votos válidos e ficou abaixo apenas de Michelle Bolsonaro (PL-DF), que registrou 29,05%, na mesma contagem. As duas herdam duas cadeiras do Distrito Federal para a Casa Alta nos próximos oito anos.

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Raphael Pati

Repórter especializado em Economia no Correio Braziliense desde 2024, acompanha o cenário macroeconômico de Brasília e o mercado financeiro. Apaixonado por livros e boas histórias.

Por Raphael Pati
postado em 04/10/2026 22:29
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