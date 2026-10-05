Tarcísio se coloca à disposição para ajudar Flávio no 2º turno

Segundo um integrante da campanha de Tarcísio ouvido pelo Correio, a participação do governador deve ir além de uma manifestação pública de apoio - (crédito: Reprodução / Redes Sociais)

O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desembarca em Brasília nesta segunda-feira (5/10) para se reunir com Flávio Bolsonaro (PL) e discutir os próximos passos da campanha presidencial no segundo turno. O encontro, confirmado pelo Correio, marca o início da articulação para a nova etapa da disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para 25 de outubro. Tarcísio chega à conversa fortalecido pela vitória em primeiro turno no maior colégio eleitoral do país.

Segundo um integrante da campanha de Tarcísio, ouvido pela reportagem, a participação do governador deve ir além de uma manifestação pública de apoio. Segundo ele, o governador tem estrutura para colaborar e ainda, ceder alguns integrantes da equipe para integrar a mobilização, além de possíveis viagens do governador ao lado de Flávio, inclusive fora de São Paulo.

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A equipe de Tarcísio também poderá na produção de conteúdo e no marketing digital. A intenção é aproveitar a experiência acumulada na campanha que garantiu a reeleição do governador e ampliar a presença de Flávio em regiões consideradas estratégicas.

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São Paulo é um dos principais ativos eleitorais de Flávio para a segunda rodada. No primeiro turno, o candidato do PL obteve 51,93% dos votos para presidente no estado, contra 38,20% de Lula. Tarcísio, por sua vez, alcançou cerca de 62,8% na disputa pelo governo paulista. O desempenho combinado dos dois dá ao grupo bolsonarista uma posição de força no maior eleitorado do país e deve fazer de São Paulo um dos principais palcos da campanha nas próximas três semanas.

Além da atuação eleitoral, Tarcísio deve desempenhar papel na articulação política. Nos bastidores, o governador tem conversado com lideranças partidárias e pode ajudar Flávio na aproximação com legendas que ficaram neutras no primeiro turno. A federação União Brasil-PP já sinalizou tendência de apoio ao candidato do PL, enquanto o Republicanos ainda precisa definir oficialmente sua posição nacional. A legenda abriga, de um lado, Tarcísio, aliado de Flávio, e, de outro, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicano-PB), que apoiou Lula na Paraíba.

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Antes mesmo da votação, na sexta-feira (2), Tarcísio já havia sinalizado que pretendia participar ativamente da campanha de Flávio caso o candidato avançasse ao segundo turno. “Eu vou estar à disposição do Flávio para ajudá-lo muito no segundo turno aqui em São Paulo e até fora do estado”, declarou.