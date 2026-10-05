Pedro Rousseff, sobrinho de Dilma, é eleito deputado federal aos 26 anos

Antes de se eleger para a Câmara dos Deputados, o parlamentar coordenou ações da campanha presencial do PT em território mineiro - (crédito: Reprodução/Instagram/Pedro Rousseff)

*Por Camily Oliveira

Sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, Pedro Rousseff (PT-MG) foi eleito deputado federal em sua estreia na disputa por um cargo nacional. Aos 26 anos, o petista conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados com quase 120 mil votos.



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Em 2024, Pedro foi eleito vereador de Belo Horizonte com 17.595 votos, tornando-se o candidato do PT mais votado para a Câmara Municipal naquele pleito. Na ocasião, declarou à Justiça Eleitoral não possuir patrimônio. Neste ano, o sobrinho da ex-presidente declarou R$ 78,6 mil aplicados em renda fixa, na modalidade CDB.



Nascido e criado em Belo Horizonte, Pedro é filho do médico Pedro Rousseff e da enfermeira Geisa Cristina Silva. Ele conta que despertou para a política aos 16 anos, quando acompanhou de perto o processo de impeachment da tia, Dilma Rousseff, que considera injusto.



Formado em Administração, Pedro foi conselheiro Municipal de Juventude de Belo Horizonte entre 2022 e 2024 e participou da coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Minas Gerais.

Com Dilma durante a votação

No dia da eleição, Pedro acompanhou Dilma durante a votação em Belo Horizonte. A ex-presidente foi vaiada enquanto aguardava na fila para votar. Eleitores vestidos com a camisa da Seleção Brasileira começaram os insultos, e a situação evoluiu para uma discussão envolvendo Pedro, com vaias, aplausos e empurra-empurra.



Dilma Rousseff foi eleita presidente da República em 2010 e reeleita em 2014. Em 2016, sofreu um processo de impeachment e deixou o cargo.