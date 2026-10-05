Vai ter debate presidencial no segundo turno? Confira data provável

Outras emissoras também preparam debates para o segundo turno, em uma nova rodada de confrontos que deve marcar as últimas semanas da campanha presidencial. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press e Ricardo Stuckert )

O senador Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já têm um primeiro encontro marcado na reta final da eleição presidencial. Depois de não se encontrarem em nenhum debate no primeiro turno, os dois estão previstos para participarem de um no próximo domingo (11/10), em uma transmissão que reunirá diferentes veículos de comunicação.

O confronto será realizado às 20h pela Band, em parceria com TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo. A transmissão também estará disponível nos canais de rádio, televisão e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes.

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O debate inaugura a sequência de confrontos entre os dois candidatos na segunda etapa da disputa pela Presidência. Com apenas duas candidaturas na corrida, Lula e Flávio terão de apresentar propostas e defender suas posições diretamente diante do eleitorado.

A definição da data ocorreu após reuniões entre a direção de jornalismo da Band e representantes das campanhas. O grupo já havia realizado debates ao longo do primeiro turno.

Outras emissoras também preparam debates para o segundo turno, em uma nova rodada de confrontos que deve marcar as últimas semanas da campanha presidencial.