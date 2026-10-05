Quem é Eduarda Campopiano, deputada estadual mais votada em São Paulo

A vereadora de Praia Grande Maria Eduarda Campopiano (PL), de 23 anos, foi a candidata mais votada para deputada estadual de São Paulo nas eleições de 2026. Ela recebeu mais de 1,9 milhão de votos.
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Natural de Campinas, interior paulista, Eduarda ganhou projeção a partir de 2021, quando passou a manifestar suas posições políticas nas redes sociais, com pautas conservadoras.
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Eduarda é influenciadora digital e ingressou na política eleitoral em 2024. Naquele ano, foi eleita vereadora de Praia Grande, no litoral paulista, com 3.583 votos, tornando-se a parlamentar mais jovem da história da Câmara Municipal da cidade ao tomar posse aos 21 anos.
Filiada ao Partido Liberal, a deputada eleita construiu sua campanha estadual fortemente apoiada na comunicação digital. Durante a disputa esse ano, seus conteúdos eram direcionados principalmente ao eleitorado conservador, focando na defesa da família tradicional, da vida desde concepção e da presença de princípios cristão na política.
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Ela também se posicionou contra pautas progressistas, o feminismo contemporâneo e o que classifica como “cultura woke”.
Na área da segurança pública, Eduarda defende o direito ao porte de armas de fogo, argumentando que a medida pode ampliar a proteção das mulheres contra a violência. Em temas sociais e economicos, ela se posicionou contra políticas de cotas raciais.
Meses atrás, uma polêmica envolvendo declarações de Campopiano sobre a colonização do Brasil ganhou projeção nacional. Durante participação em um podcast, a então vereadora afirmou que agradecia a Deus pela colonização do país e associou povos indígenas a práticas como canibalismo e sacrifícios.
Ela se aproximou politicamente do vereador Lucas Pavanato (PL) com quem protagonizou a dobradinha do Partido Liberal. Pavanato também liderou a votação e se tornou o deputado federal mais votado em São Paulo.
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