Lula reúne aliados para discutir estratégias para segundo turno

A articulação reúne aliados de diferentes estados, incluindo candidatos eleitos no primeiro turno e nomes que ainda disputam governos estaduais - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, reúne ministros, ex-integrantes do governo e aliados nesta segunda-feira (5/10), em Brasília, para discutir estratégias e cenários para o segundo turno das eleições.

A reunião foi marcada para as 17h, no Hotel San Marco, na Asa Sul. A articulação reúne aliados de diferentes estados, incluindo candidatos eleitos no primeiro turno e nomes que ainda disputam governos estaduais.

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Entre os participantes estão nomes que integraram o governo, como Dario Durigan, Marina Silva e Carlos Fávaro, além de José Guimarães, ministro das Relações Institucionais. Também participam Rui Costa e Jaques Wagner, eleitos para o Senado.

A reunião reúne ainda aliados de diferentes estados que saíram das urnas com mandato garantido. Estão na lista Elmano de Freitas, Jerônimo Rodrigues, Lucas Ribeiro, João Azevêdo, Rogério Carvalho, Marcelo Castro e Rafael Fonteles.

Também foram chamados candidatos que seguem em campanha para o segundo turno das disputas estaduais, entre eles Cadu Xavier, Samanta, Fátima Bezerra e Leandro Grass.

Do Distrito Federal, além de Grass, que disputa o governo local, participam Max Maciel, eleito deputado distrital, e outras lideranças ligadas à campanha. A deputada federal eleita por São Paulo Luna Zarattini e a senadora eleita por Pernambuco Marília Arraes também estão entre os convidados.

O encontro ocorre após Flávio terminar o primeiro turno da eleição presidencial na liderança. O senador recebeu 47,03% dos votos válidos, com 56.104.503 votos, enquanto Lula teve 45,16%, com 53.879.538. Os dois voltam às urnas em 25 de outubro para decidir a Presidência da República.



