Eleito em MG, Cleitinho declara apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

"Sou de direita, mas meu coração é de todos", afirmou em entrevista - (crédito: Agência Senado)

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) declarou apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Em entrevista à Globonews, nesta segunda-feira (5/10), ele afirmou que aguarda o contato e se colocou à disposição do candidato da extrema-direita

“Eu ainda não conversei com ele, ele ainda não me respondeu. Assim que o Flávio me ligar, para falar sobre o segundo turno, vou pedir para que Minas tenha atenção dele caso for eleito”, declarou.

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Em relação a Lula, o governador afirmou que o diálogo se restringirá a questões republicanas. "Nunca fui aliado de Lula e nunca serei, sou aliado do povo", disse. “Não vou falar de futebol, de comida, vou sentar com ele para tratar de Minas Gerais”.

Apesar de se declarar de direita, Cleitinho afirmou que está disposto a dialogar com ambos os lados e falou sobre a superação das divisões políticas. "O presidente que ganhar, vou ligar, seja Lula ou Flávio. Sou de direita, mas meu coração é de todos", disse.

Cleitinho foi eleito em primeiro turno com 55,4% dos votos. Em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro liderou com 48,24% dos votos válidos contra 43,33% de Lula. A última vez que um presidente foi eleito no país sem vencer em Minas Gerais foi em 1950, com Getúlio Vargas.