Temer declara apoio no segundo turno: "Reconexão é Flávio"

O ex-presidente Michel Temer (MDB) declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República no 2º turno das eleições. Segundo o ex-chefe do Executivo, a sociedade não quer fórmulas repetidas e discursos grosseiros.
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“[A sociedade] quer novas ideias, novas atitudes, novos projetos e um caminho diferente. Quer, portanto, reconexão. E reconexão é Flávio. Um bom Brasil a todos!”, pontuou Temer.
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No primeiro turno, o filho do ex-presidente terminou com 47,03% dos votos, mais de 56,1 milhões, contra 45,16% de Lula, o que representa a escolha de 53,8 milhões de eleitores.
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Apoio
Outro apoio de peso para a campanha de Flávio deve ser o endosso do ex-governador de Goías e ex-candidato Ronaldo Caiado (PSD).
O bolsonarista teria ligado para Caiado para conversar sobre o assunto. A campanha de Flávio busca o apoio de outros partidos neste 2° turno para garantir uma vitória no dia 25 de outubro.
Partidos do Centrão como o União Brasil e o Progressistas (PP), por exemplo, caminham para declarar apoio ao bolsonarista. No entanto, o PSD, partido de Caiado, anunciou que se manterá neutro na disputa presidencial, liberando seus membros a escolherem suas alianças.
O governador recém-eleito de Goiás, Daniel Vilela (PSD), afirmou à CNN nesta segunda-feira (5/10) que o anúncio de apoio a Flávio deve ocorrer na terça-feira (6), em evento em Goiânia (GO).
"Faremos amanhã aqui um evento, já confirmada a presença de Flávio Bolsonaro, lógico que é um evento liderado pelo ex-governador Ronaldo Caiado, que foi candidato a presidente, aqui em Goiânia", disse.
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