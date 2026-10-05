2° turno: Caiado deve anunciar apoio a Flávio nesta terça-feira (6)

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), deve anunciar nesta terça-feira (6/10) apoio à campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), que disputa o 2º turno à Presidência contra o presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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O anúncio deve ocorrer em um evento em Goiânia (GO), com a presença de Flávio, Caiado e do governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB). Também está prevista uma coletiva de imprensa. A campanha do primogênito de Jair Bolsonaro busca o apoio de outros partidos neste 2º turno para garantir uma vitória em 25 de outubro.
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Partidos do Centrão como o União Brasil e o Progressistas (PP), por exemplo, caminham para declarar apoio ao bolsonarista. No entanto, o PSD, partido de Caiado, anunciou que se manterá neutro na disputa presidencial, liberando seus membros a escolherem suas alianças.
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio alcançou 47% dos votos no 1° turno, um total de 56,1 milhões. Caso ocorra uma transferência direta de votos com o anúncio de apoio de Caiado, outros 2 milhões de votos de Caiado poderiam se somar aos do bolsonarista.
O presidente Lula, candidato à reeleição, atingiu 45,16% dos votos do 1° turno. O terceiro mais bem colocado foi Augusto Cury (Avante) com 2,89%, seguido por Renan Santos (Missão) com 2,24%. Caiado ficou na quinta posição, com 2,18%.
Após a apuração dos votos, no domingo, Caiado disse que discutiria com o presidente do partido, Gilberto Kassab (PSD), seu posicionamento para a disputa do 2° turno.
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Luíza AltoéRepórter de política
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.