Valdemar diz que Bolsonaro pode voltar à disputa presidencial em 2030

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou, em entrevista à CNN, que Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado, poderá ser um forte candidato à Presidência da República em 2030. Ele também declarou que, caso Flávio Bolsonaro seja eleito no segundo turno, o senador deverá garantir a liberdade do pai.
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“Se o Flávio se eleger presidente da República, ele vai liberar o Jair Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. O Jair Bolsonaro pode ser um forte candidato daqui quatro anos. O povo vai querer Jair Bolsonaro”, afirmou Valdemar à emissora.
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O dirigente partidário concedeu entrevista exclusiva à emissora na manhã desta segunda-feira (5/10) e classificou como “surpreendente” o desempenho de Flávio Bolsonaro no primeiro turno da eleição presidencial. O senador foi o mais votado na etapa inicial e disputará o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Valdemar também atribuiu parte do desempenho do PL nas eleições para o Congresso ao ex-presidente. A legenda elegeu o maior número de representantes para o Senado e a Câmara dos Deputados.
Durante a entrevista, o presidente do PL ainda afirmou que Bolsonaro está com a saúde melhor e continua se cuidando. Segundo ele, o ex-presidente, de 71 anos, ainda poderá ter participação política relevante nos próximos anos. “Ele é muito novo ainda e é muito forte. [...] Tenho certeza que vai contribuir muito para o governo do Flávio”, declarou Valdemar.
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