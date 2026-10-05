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Eleições 2026

Lula espera confronto direto com Flávio Bolsonaro em debates

Campanha prevê participação do petista nos principais debates e reforça agenda derua nos estados onde haverá nova votação

05.10.2026 Minervino Junior CB/DA Press. Lula com apoiadores e governadores no hotel san marco - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)
05.10.2026 Minervino Junior CB/DA Press. Lula com apoiadores e governadores no hotel san marco - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara uma estratégia mais voltada ao confronto direto com Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2026. O petista deve participar dos principais debates e ampliar a agenda de rua nos estados onde haverá nova votação.

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Segundo uma fonte da campanha, Lula não participou dos debates do primeiro turno porque questionava o formato dos encontros. Agora, a avaliação é que o segundo turno oferece condições para uma disputa mais direta, no modelo “tête-à-tête”.

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A campanha também pretende reforçar a comparação entre Lula e Flávio Bolsonaro. Soberania nacional e terras raras devem permanecer entre os temas explorados. A previsão é de que Lula grave nesta terça-feira (6/10) novos materiais para a propaganda eleitoral e tenha uma outra reunião.

Outra fonte afirma que o presidente terá uma agenda mais intensa nas ruas, com foco no contato direto com eleitores. A previsão é que viaje aos estados que terão segundo turno, entre eles o Distrito Federal.
O clima interno, segundo a fonte, é de otimismo. A campanha, porém, considera o segundo turno uma nova etapa da disputa e prepara mudanças na estratégia.

Lula se reúne nesta segunda-feira (5/10), em um hotel em Brasília, com ministros e outras autoridades para discutir a campanha do segundo turno, um dia após a votação. O resultado da votação mostra o petista com 45,16% enquanto Flávio somou 47,03% dos votos.

No encontro, segundo uma outra fonte, foi discutida, entre outros pontos, a suspeita de integrantes da campanha de que big techs possam interferir na disputa em favor do adversário por meio de algoritmos.

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Fernanda Strickland e Raphaela Peixoto
postado em 05/10/2026 21:30 / atualizado em 05/10/2026 21:34
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