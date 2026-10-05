Lula espera confronto direto com Flávio Bolsonaro em debates

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara uma estratégia mais voltada ao confronto direto com Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2026. O petista deve participar dos principais debates e ampliar a agenda de rua nos estados onde haverá nova votação.
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Segundo uma fonte da campanha, Lula não participou dos debates do primeiro turno porque questionava o formato dos encontros. Agora, a avaliação é que o segundo turno oferece condições para uma disputa mais direta, no modelo “tête-à-tête”.
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A campanha também pretende reforçar a comparação entre Lula e Flávio Bolsonaro. Soberania nacional e terras raras devem permanecer entre os temas explorados. A previsão é de que Lula grave nesta terça-feira (6/10) novos materiais para a propaganda eleitoral e tenha uma outra reunião.
Outra fonte afirma que o presidente terá uma agenda mais intensa nas ruas, com foco no contato direto com eleitores. A previsão é que viaje aos estados que terão segundo turno, entre eles o Distrito Federal.
O clima interno, segundo a fonte, é de otimismo. A campanha, porém, considera o segundo turno uma nova etapa da disputa e prepara mudanças na estratégia.
Lula se reúne nesta segunda-feira (5/10), em um hotel em Brasília, com ministros e outras autoridades para discutir a campanha do segundo turno, um dia após a votação. O resultado da votação mostra o petista com 45,16% enquanto Flávio somou 47,03% dos votos.
No encontro, segundo uma outra fonte, foi discutida, entre outros pontos, a suspeita de integrantes da campanha de que big techs possam interferir na disputa em favor do adversário por meio de algoritmos.
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Fernanda StricklandRepórter
Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.