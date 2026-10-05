2° turno: Zema anuncia apoio a Flávio Bolsonaro

Romeu Zema (Novo) ficou em sexto na disputa pela Presidência da República - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou, nesta segunda-feira (5/10), apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência no segundo turno, contra o presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Voto contra o PT, voto no Flávio Bolsonaro”, disse em vídeo publicado nas redes sociais. “Ainda temos uma grande batalha. Dia 25, derrotar o Lula e o PT. Eu não vou me omitir, nem ficar em cima do muro neste momento importante.”

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Zema ainda destacou a ampla bancada para o Congresso Nacional que a direita conquistou nestas eleições e relembrou que o número de parlamentares em 2027 será suficiente para o andamento do impeachment de autoridades.

“A mensagem que o brasileiro mandou nas urnas neste domingo está muito clara: precisamos tirar os intocáveis de Brasília”, afirmou. Zema concorreu à Presidência e ficou em sexto lugar, com 0,27% dos votos.

Caiado também deve apoiar Flávio. Renan Santos e Cury ficaram neutros

Nesta terça-feira (6/10), em evento em Goiânia (GO), o ex-governador do estado Ronaldo Caiado (PSD) anunciará apoio à campanha de Flávio Bolsonaro no 2º turno. O então governador do estado, Daniel Vilela (MDB), também participa do anúncio.

O terceiro colocado na disputa ao Planalto, Augusto Cury (Avante), afirmou que não vai declarar apoio a nenhum dos candidatos. Ele espera que o vencedor considere as propostas apresentadas durante a campanha. “Os dois candidatos, se quiserem aproveitar nossas propostas, estão disponíveis para serem aproveitadas”, disse no domingo (4).

Quarto na disputa, Renan Santos (Missão) também anunciou, após a apuração dos votos, que não apoiará nenhum candidato e liberou os membros do partido. “Não recomendo que ninguém vote em bandido. Flávio é bandido, Lula é bandido, mas não faz diferença nenhuma. Façam o que vocês quiserem. A eleição já é do Flávio Bolsonaro”, opinou.