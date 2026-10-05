"Para a esquerda, falta tato com a realidade", afirma Ana Elise, do PT

Eleita deputada federal em Minas Gerais após o primeiro turno das eleições de 2026, nesse domingo (4/10), Ana Elisa (PT), de apenas 21 anos de idade, foi às redes sociais, nesta segunda-feira (5/10), para criticar a falta de presença da esquerda nas redes sociais. Sobretudo por parte da campanha do presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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De acordo com ela, a presença inferior do espectro como um todo nas redes em comparação às ações da direita nos ambientes digitais é um fator importante, e, além disso, muitas vezes não valorizado o suficiente. Elisa acredita que ações como comícios nas ruas são importantes, mas mudar a perspectiva das pessoas por meio da internet é fundamental.

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"Às vezes o que falta para a própria esquerda aqui é tato com a realidade. Vai num ponto de ônibus 6 horas da tarde, que é mais ou menos o horário de pico, e vê se tem alguém que não está com a mão no telefone. E eu não tô dizendo que comício na rua, ir para a rua não seja importante. Eu estou falando que se você não tiver presença nas redes sociais, o mundo pode estar ótimo, economia pode estar ótimo, poder de compra pode estar ótimo, mas se tiver alguém aqui na rede social falando que o mundo está uma bosta, as pessoas vão acreditar", destacou.

Ainda que tenha mencionado diversas ações de Lula, como a proibição das casas de apostas, por exemplo, Ana fala da importância da consolidação das narrativas nas redes sociais. Para ela, trata-se de algo determinante e decisivo.

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"Gostaria de deixar realmente um apelo para toda a esquerda. É um momento de nós deixarmos realmente a ignorância de lado, calçarmos a sandália da humildade e entendermos que com a rede social a gente precisa sim aprender (...) É entender que não existe mais separação de redes e ruas. Quem está nas ruas está nas redes e muitas das vezes quem está nas redes não está nas ruas. A gente precisa de movimento nas ruas também, mas a gente também precisa de movimento nas redes (...) A vida está sendo pautada na tela do telefone e não na rua", explicou.

Assista ao vídeo completo com a fala de Ana Elisa:

Ana Elisa SURRANDO a comunicação do Lula https://t.co/YwO74Lv7e4 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 5, 2026