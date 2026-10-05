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ELEIÇÕES 2026

"Para a esquerda, falta tato com a realidade", afirma Ana Elise, do PT

Destaque do PT e eleita deputada federal aos 21 anos crê em necessidade de mudança de estratégia por parte de Lula na corrida presidencial. Jovem recebeu 500 mil votos

Ana Elisa (PT), eleita deputada distrital em MG aos 21 anos de idade - (crédito: Reprodução / Instagram / @timeanaelisaalfenas1331)
Ana Elisa (PT), eleita deputada distrital em MG aos 21 anos de idade - (crédito: Reprodução / Instagram / @timeanaelisaalfenas1331)

Eleita deputada federal em Minas Gerais após o primeiro turno das eleições de 2026, nesse domingo (4/10), Ana Elisa (PT), de apenas 21 anos de idade, foi às redes sociais, nesta segunda-feira (5/10), para criticar a falta de presença da esquerda nas redes sociais. Sobretudo por parte da campanha do presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

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De acordo com ela, a presença inferior do espectro como um todo nas redes em comparação às ações da direita nos ambientes digitais é um fator importante, e, além disso, muitas vezes não valorizado o suficiente. Elisa acredita que ações como comícios nas ruas são importantes, mas mudar a perspectiva das pessoas por meio da internet é fundamental. 

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"Às vezes o que falta para a própria esquerda aqui é tato com a realidade. Vai num ponto de ônibus 6 horas da tarde, que é mais ou menos o horário de pico, e vê se tem alguém que não está com a mão no telefone. E eu não tô dizendo que comício na rua, ir para a rua não seja importante. Eu estou falando que se você não tiver presença nas redes sociais, o mundo pode estar ótimo, economia pode estar ótimo, poder de compra pode estar ótimo, mas se tiver alguém aqui na rede social falando que o mundo está uma bosta, as pessoas vão acreditar", destacou. 

Ainda que tenha mencionado diversas ações de Lula, como a proibição das casas de apostas, por exemplo, Ana fala da importância da consolidação das narrativas nas redes sociais. Para ela, trata-se de algo determinante e decisivo. 

"Gostaria de deixar realmente um apelo para toda a esquerda. É um momento de nós deixarmos realmente a ignorância de lado, calçarmos a sandália da humildade e entendermos que com a rede social a gente precisa sim aprender (...) É entender que não existe mais separação de redes e ruas. Quem está nas ruas está nas redes e muitas das vezes quem está nas redes não está nas ruas. A gente precisa de movimento nas ruas também, mas a gente também precisa de movimento nas redes (...) A vida está sendo pautada na tela do telefone e não na rua", explicou. 

Assista ao vídeo completo com a fala de Ana Elisa: 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

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Por Gabriel Botelho
postado em 05/10/2026 19:27
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