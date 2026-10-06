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ESCALA 6X1

Alcolumbre acredita ter votos suficientes para aprovar o fim da escala 6x1

O Senado inicia nesta terça-feira (6/10) a discussão da PEC, que ainda precisa ser aprovada em dois turnos no plenário

Alcolumbre acredita ter votos suficientes para aprovar fim da escala 6x1 -
Alcolumbre acredita ter votos suficientes para aprovar fim da escala 6x1 -

Interlocutores do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmaram ao Correio que ele avalia que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 reúne votos suficientes para ser aprovada.

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A Casa iniciou nesta terça-feira (6/10) as discussões em plenário e seguirá com sessões semipresenciais na quarta-feira (7) e na quinta-feira (8). A matéria já havia sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas ainda precisa passar pelo plenário em dois turnos.

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Também nesta terça-feira, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou, durante conversa com jornalistas, que Alcolumbre está determinado a votar o texto antes do segundo turno das eleições.

“Davi está muito determinado, foi muito corajosa a posição dele. Vou comunicar ao presidente Lula que a posição dele é colocar a matéria em votação e discussão. Vamos votar a matéria antes do segundo turno”, disse após reunião na residência oficial do presidente do Congresso.

Se aprovada e promulgada, a mudança será implementada de forma gradual. A proposta prevê que a jornada máxima seja reduzida inicialmente para 42 horas semanais, até alcançar as 40 horas estabelecidas no texto. O texto também mantém a possibilidade de que categorias com regimes específicos sejam regulamentadas por legislação própria ou por acordos e convenções coletivas.

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  • Presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP)
    Davi Alcolumbre, presidente do Senado, durante sessão no Congresso Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
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Maria Beatriz Giusti*

Estagiária da editoria de Política

Estudante de jornalismo do 8º semestre. Passou pela Rádio Senado, TV Band e atualmente trabalha em Política, Economia e Brasil no Correio Braziliense.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Maria Beatriz Giusti* e Armando Holanda
postado em 06/10/2026 17:05 / atualizado em 06/10/2026 17:34
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