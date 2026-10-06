Suplente: entenda quando ele pode assumir o lugar de um deputado

A principal diferença entre os três cargos está, portanto, na esfera de atuação e nas responsabilidades de cada parlamentar. Deputados estaduais cuidam de questões relacionadas aos estados; deputados federais e senadores atuam no âmbito federal, embora tenham atribuições distintas. Nas eleições de 2026, foram renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, enquanto toda a Câmara dos Deputados foi escolhida, completando a definição do novo quadro do Legislativo federal. - (crédito: Câmara dos Deputados)

O resultado das urnas frequentemente gera uma dúvida comum entre os eleitores, especialmente quando um candidato não é eleito diretamente: o que significa ser suplente e quando ele pode assumir o cargo? A suplência funciona como uma lista de espera, garantindo que a cadeira de um parlamentar eleito nunca fique vazia em caso de afastamento.

Quando um deputado titular precisa se ausentar de forma temporária ou definitiva, o primeiro suplente do seu partido ou da federação partidária é convocado para ocupar a vaga. Esse mecanismo é fundamental para a continuidade dos trabalhos legislativos e a representatividade da legenda.

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Como a ordem de suplência é definida?

No Brasil, as eleições para deputados e vereadores seguem o sistema proporcional. Isso significa que o voto dado a um candidato também conta para o seu partido ou federação. A quantidade de vagas que cada grupo conquista depende do total de votos recebidos.

Os candidatos mais votados dentro desse grupo preenchem as vagas. Aqueles que receberam votos, mas não o suficiente para se elegerem, tornam-se os suplentes. A ordem na lista de espera é determinada pela quantidade de votos que cada um obteve na eleição: quem teve mais votos fica na primeira suplência, e assim por diante. Essa ordem é oficializada pela Justiça Eleitoral durante a diplomação dos eleitos.

É importante ressaltar que o suplente não recebe salário ou benefícios parlamentares apenas por estar nessa condição. Ele só passa a ter os direitos e deveres de um deputado quando é efetivamente convocado e assume o mandato.

Quando um suplente assume a vaga?

A convocação de um suplente não acontece de forma aleatória. Existem situações específicas previstas em lei que permitem a substituição do titular. As principais razões para o afastamento são:

Licença para assumir outro cargo: quando o deputado é nomeado para um ministério ou uma secretaria estadual ou municipal.

Afastamento por motivos de saúde: em casos de licenças médicas que ultrapassam o período de 120 dias.

Renúncia do titular: se o parlamentar eleito decide, por vontade própria, abrir mão do mandato.

Cassação do mandato: ocorre quando o titular perde o cargo por infrações como quebra de decoro parlamentar ou improbidade administrativa.

Falecimento do titular: com a morte do parlamentar, a vaga se torna permanentemente disponível para o suplente.

A convocação segue rigorosamente a ordem de votação. O primeiro suplente da lista do partido ou federação é o primeiro a ser chamado. Se ele não puder ou não quiser assumir, a vaga passa para o segundo suplente, e assim sucessivamente, garantindo que a representação partidária na câmara seja mantida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.