Suplente: entenda quando ele pode assumir o lugar de um deputado

O resultado das urnas frequentemente gera uma dúvida comum entre os eleitores, especialmente quando um candidato não é eleito diretamente: o que significa ser suplente e quando ele pode assumir o cargo? A suplência funciona como uma lista de espera, garantindo que a cadeira de um parlamentar eleito nunca fique vazia em caso de afastamento.
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Quando um deputado titular precisa se ausentar de forma temporária ou definitiva, o primeiro suplente do seu partido ou da federação partidária é convocado para ocupar a vaga. Esse mecanismo é fundamental para a continuidade dos trabalhos legislativos e a representatividade da legenda.
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Como a ordem de suplência é definida?
No Brasil, as eleições para deputados e vereadores seguem o sistema proporcional. Isso significa que o voto dado a um candidato também conta para o seu partido ou federação. A quantidade de vagas que cada grupo conquista depende do total de votos recebidos.
Os candidatos mais votados dentro desse grupo preenchem as vagas. Aqueles que receberam votos, mas não o suficiente para se elegerem, tornam-se os suplentes. A ordem na lista de espera é determinada pela quantidade de votos que cada um obteve na eleição: quem teve mais votos fica na primeira suplência, e assim por diante. Essa ordem é oficializada pela Justiça Eleitoral durante a diplomação dos eleitos.
É importante ressaltar que o suplente não recebe salário ou benefícios parlamentares apenas por estar nessa condição. Ele só passa a ter os direitos e deveres de um deputado quando é efetivamente convocado e assume o mandato.
Quando um suplente assume a vaga?
A convocação de um suplente não acontece de forma aleatória. Existem situações específicas previstas em lei que permitem a substituição do titular. As principais razões para o afastamento são:
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Licença para assumir outro cargo: quando o deputado é nomeado para um ministério ou uma secretaria estadual ou municipal.
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Afastamento por motivos de saúde: em casos de licenças médicas que ultrapassam o período de 120 dias.
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Renúncia do titular: se o parlamentar eleito decide, por vontade própria, abrir mão do mandato.
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Cassação do mandato: ocorre quando o titular perde o cargo por infrações como quebra de decoro parlamentar ou improbidade administrativa.
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Falecimento do titular: com a morte do parlamentar, a vaga se torna permanentemente disponível para o suplente.
A convocação segue rigorosamente a ordem de votação. O primeiro suplente da lista do partido ou federação é o primeiro a ser chamado. Se ele não puder ou não quiser assumir, a vaga passa para o segundo suplente, e assim sucessivamente, garantindo que a representação partidária na câmara seja mantida.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.