Entenda como é calculada a margem de erro em uma pesquisa eleitoral

Com a divulgação de novas pesquisas eleitorais, um termo volta a ganhar destaque no noticiário: a margem de erro. Presente em todos os levantamentos, ela não indica uma falha de cálculo, mas sim a variação esperada nos resultados por se tratar de uma amostragem da população, e não do total de eleitores.

Na prática, a margem de erro estabelece um intervalo de confiança para os números apresentados. Se um candidato aparece com 40% das intenções de voto e a margem de erro é de dois pontos percentuais, seu resultado real está provavelmente entre 38% e 42%. Essa variação é inerente a qualquer estudo que projeta um resultado geral a partir de uma pequena parcela do universo pesquisado.

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Como a margem de erro é calculada

O cálculo da margem de erro considera principalmente dois fatores: o tamanho da amostra e o nível de confiança. Quanto maior o número de pessoas entrevistadas de forma representativa, menor tende a ser essa margem, pois a amostra se aproxima mais da realidade total do eleitorado. No entanto, dobrar o número de entrevistas não reduz a margem pela metade, o que torna o processo complexo.

Outro pilar é o nível de confiança, que na maioria das pesquisas eleitorais é de 95%. Isso significa que, se a mesma pesquisa fosse repetida 100 vezes com amostras diferentes, em 95 delas o resultado verdadeiro estaria dentro do intervalo da margem de erro. É uma medida que atesta a confiabilidade estatística do método.

Amostragem e o empate técnico

Para garantir a validade dos dados, a amostra de entrevistados precisa ser representativa, ou seja, espelhar a diversidade da população em critérios como gênero, idade, escolaridade, renda e distribuição geográfica. Institutos usam dados do Censo Demográfico do IBGE e de pesquisas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para definir esses perfis.

A margem de erro também é fundamental para entender o conceito de empate técnico. Isso ocorre quando a diferença de percentuais entre dois candidatos é menor que a margem de erro da pesquisa. Por exemplo, se um candidato tem 45% e outro 43%, com uma margem de dois pontos percentuais, a diferença entre eles (2 pontos) está dentro da margem de erro, o que significa que seus intervalos de confiança se sobrepõem, impossibilitando afirmar com segurança estatística quem está na frente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.