Cleitinho confirma apoio a Flávio e cobra votação da 6x1

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), confirmou nesta quinta-feira (8/10) que vai atuar diretamente na campanha de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. A declaração ocorreu durante encontro promovido pelo candidato, em Brasília, com governadores e senadores eleitos. Segundo Cleitinho, o apoio a Flávio já havia sido anunciado desde o início do ano e nunca esteve em dúvida. “Desde o início, de janeiro, quando o Flávio falou que ia ser candidato, eu, na tribuna do Senado, sempre falei que ia apoiar o Flávio”, afirmou.

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Cleitinho também explicou que o fato de o PL ter lançado um candidato ao governo de Minas no primeiro turno influenciou a atuação pública durante a campanha. Segundo ele, apesar disso, continuou trabalhando pela candidatura presidencial de Flávio. “O que aconteceu durante o processo do primeiro turno é porque o PL lançou um candidato. Como lançou um candidato, o PL estava apoiando esse candidato, mas durante a campanha eu sempre fiz campanha para o Flávio e vou continuar fazendo”, declarou. O governador eleito ainda voltou a criticar o senador Rogério Marinho (PL-RN), a quem atribuiu resistência em apoiá-lo durante a disputa em Minas.

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Para o segundo turno, Cleitinho afirmou que pretende organizar uma mobilização com prefeitos mineiros em favor de Flávio. Ao lado do vice-governador eleito, Falcão, que presidiu a Associação Mineira de Municípios (AMM), ele disse que pretende articular uma agenda com prefeitos dos 853 municípios do estado. A estratégia, segundo Cleitinho, inclui percorrer diferentes regiões, como o Vale do Jequitinhonha, o Norte de Minas e a Zona da Mata. “A gente quer fazer até uma convenção, uma agenda com os prefeitos, para poder intensificar também e rodar o estado inteiro”, disse.

Apesar do alinhamento eleitoral, Cleitinho mantém uma divergência com Flávio em relação à escala 6x1. Questionado sobre o fato de defender o fim do modelo enquanto o candidato apoia uma proposta diferente para a jornada de trabalho, o governador eleito afirmou que diferenças de opinião não impedem a aliança política. “Eu sou casado com uma esposa, sou apaixonado por ela, de vez em quando a gente também não concorda um com o outro”, afirmou. Cleitinho defende o fim da escala 6x1 e a adoção de dois dias de descanso semanal, sem redução salarial.

Ao ser questionado se a votação da proposta deveria ocorrer antes ou depois das eleições, Cleitinho foi direto ao defender que o Senado delibere imediatamente sobre o tema. “Eu sou a favor que vote já, tinha até votado, e eu espero estar como senador para ter o prazer de poder votar”, afirmou. A PEC 221/2019, que tramita no Senado, prevê a redução da jornada de trabalho e dois dias de repouso semanal remunerado, sem redução salarial.