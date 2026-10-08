Lula diz que adversário quer cortar R$ 200 bi atingindo políticas sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em vídeo de selfie publicado nesta quinta-feira (8/10), que seu adversário pretende cortar R$ 200 bilhões do orçamento e questionou quais áreas seriam afetadas por uma eventual redução de gastos.
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Segundo Lula, programas sociais e medidas voltadas à população de baixa renda estariam entre os alvos dos cortes. O presidente citou o Pé-de-Meia, o Minha Casa, Minha Vida, a merenda escolar e o Gás do Povo. “Quando eles falam em cortar R$ 200 bilhões, você sabe no que eles vão cortar? Eles vão cortar no Pé-de-Meia, no Minha Casa, Minha Vida, na merenda escolar, no Gás do Povo”, afirmou.
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Lula também disse que uma eventual redução de despesas atingiria a política de valorização do salário mínimo e os aposentados. Segundo ele, não haveria aumento do salário mínimo acima da inflação nem reajuste para aposentados.
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Na sequência, o presidente fez uma crítica à elite econômica e afirmou que, em sua avaliação, propostas de redução de gastos acabam afetando principalmente a população. “Toda vez que alguém da elite fala que vai cortar, ele corta do povo, corta do sangue do povo e não corta do rico”, declarou.
Lula contrapôs essa estratégia às ações de seu governo e afirmou que pretende manter e aperfeiçoar as políticas sociais. “Nós fizemos ao contrário e por isso nós vamos manter e aprimorar todas as nossas políticas sociais”, disse.