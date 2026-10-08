Como funciona a retotalização de votos feita pelo TSE nas eleições estaduais

A aplicação dessa regra jurídica coloca Douglas Ruas em condições matemáticas de vitória no primeiro turno, dependendo agora da execução formal da retotalização e da proclamação do resultado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) para descartar oficialmente o segundo turno - (crédito: Reprodução/Facebook/Douglas Ruas)

O Tribunal Superior Eleitoral determinou a realização da retotalização de votos da eleição para o governo do Rio de Janeiro após anular, por 5 votos a 2, o registro de candidatura de Anthony Garotinho. A aplicação dessa regra jurídica coloca Douglas Ruas em condições matemáticas de vitória no primeiro turno, dependendo agora da execução formal da retotalização e da proclamação do resultado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) para descartar oficialmente o segundo turno.

O indeferimento de Garotinho, decorrente de condenação por improbidade administrativa, anulou seus 274.411 votos (3,17% do total apurado). O mecanismo de retotalização entra em ação quando a Justiça Eleitoral altera a situação jurídica de concorrentes após a votação. Candidatos que concorrem com registros sub judice participam sob a própria responsabilidade. Quando os magistrados confirmam o indeferimento em definitivo, todos os votos recebidos por essa chapa passam a ser computados como nulos no sistema.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

O Código Eleitoral permite que postulantes com candidaturas indeferidas façam campanha e constem na urna eletrônica enquanto seus recursos tramitam. O objetivo é assegurar o exercício dos direitos políticos até o trânsito em julgado. Durante o período de análise, os sufrágios dados a esses candidatos ficam congelados até a decisão final dos tribunais.

O cálculo matemático da maioria absoluta

A legislação eleitoral brasileira determina que a vitória direta no primeiro turno exige a maioria absoluta dos votos válidos — mais da metade do total apurado. Votos em branco e nulos não entram nesse cálculo. Quando a Justiça anula os votos de uma candidatura indeferida, o universo total de votos válidos diminui no sistema.

A diminuição da base eleitoral válida eleva automaticamente o percentual obtido pelos demais candidatos. Com o descarte dos votos de Garotinho, a nova contagem matemática faz com que a votação recebida por Douglas Ruas alcance mais de 50% dos votos válidos, cenário que consolida sua eleição assim que o tribunal regional formalizar os novos números.

Como a Justiça Eleitoral realiza o procedimento

O recálculo não exige conferência física de cédulas nem altera os registros gravados pelas urnas eletrônicas. Os dados originais permanecem preservados em meio digital seguro, permitindo ao sistema reprocessar os boletins de urna conforme a decisão judicial.

O rito formal exige ampla fiscalização pública e obedece aos seguintes passos:

notificação oficial expedida pela corte superior ao Tribunal Regional Eleitoral;

convocação pública antecipada de partidos políticos, federações e Ministério Público;

processamento da nova rotina no programa oficial de totalização;

geração de relatório atualizado com as novas porcentagens consolidadas;

assinatura da ata oficial que proclama o resultado definitivo e autoriza a diplomação.

Procedimentos desse tipo ocorrem com frequência em eleições proporcionais para deputado estadual e federal, nas quais modificam o quociente eleitoral e a distribuição das vagas partidárias. Nas eleições para o Poder Executivo, contudo, a retotalização gera impacto amplo ao encerrar a corrida eleitoral, dispensar os custos logísticos de um novo turno e antecipar o processo de transição governamental.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.