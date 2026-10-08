Tiririca comenta derrota no Ceará: "Acho que brinquei muito"

"A política no Ceará é muito séria", ironizou o comediante - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O deputado federal Tiririca (PSD) publicou, nesta quinta-feira (8/10), um vídeo nas redes sociais onde responde sobre não ter conseguido se reeleger no Ceará, terra natal do humorista, após quatro mandatos consecutivos em São Paulo e dezesseis anos ocupando o cargo.

“Santo de casa não faz milagre”, responde sobre o fracasso na campanha de 2026. “Acho que a política no Ceará é muito séria. Acho que eu brinquei muito”.

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Se em 2010, o humorista foi o parlamentar mais votado do país com 1,34 milhões de votos e o lema “Pior do que tá, não fica”, o resultado deste ano foi muito aquém após trocar de domicílio eleitoral.

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Tiririca recebeu apenas 5.523 votos no Ceará, o pior resultado em cinco eleições em que se candidatou. No vídeo, Tiririca aparece fazendo o gesto de dinheiro com as mãos. Questionado sobre, ele afirma que adquiriu o “tique” durante a campanha nas ruas.

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Durante os quatro mandatos em São Paulo, Tiririca votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e pela proposta de emenda à Constituição (PEC) do Teto de Gastos Públicos. Dentre os poucos discursos feitos no plenário, em 2017 ele afirmou estar decepcionado com a política e anunciou que não disputaria outra eleição. O deputado voltou atrás no ano seguinte.

Apesar de não ter sido eleito, o humorista está na lista de suplentes do PSD, que conquistou três vagas na Câmara. O vídeo de pronunciamento nas redes sociais teve os comentários desabilitados.