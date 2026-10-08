Augusto Cury declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

O candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) declarou, nesta quinta-feira (8/10), apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. O posicionamento foi formalizado em um Termo de Compromisso Público assinado pelos dois.
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Segundo o documento, o apoio de Cury está condicionado ao cumprimento dos princípios e compromissos assumidos por Flávio Bolsonaro. Entre os pontos citados estão a transparência, a responsabilidade fiscal, o respeito às instituições democráticas e a prestação permanente de contas às instituições e à sociedade brasileira.
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“A confiança de Augusto Cury não constitui um cheque em branco. Trata-se de um voto de confiança condicionado ao cumprimento dos princípios e compromissos aqui assumidos, à transparência, à responsabilidade fiscal, ao respeito às instituições democráticas e à prestação permanente de contas às instituições e à sociedade brasileira”, diz o Termo de Compromisso Público assinado por ambos.
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