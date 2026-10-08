Lula conta com Motta mesmo após Republicanos apoiar Flávio

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira (8/10) contar com o apoio do presidente da Câmara, Hugo Motta, mesmo após o Republicanos anunciar apoio ao opositor Flávio Bolsonaro (PL).
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“Motta vai me ajudar a ganhar a eleição”, disse Lula, ao ser perguntado sobre a divergência com o Republicanos.
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Na conversa com jornalistas, Lula também disse que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 será aprovada no Senado.
O presidente também comentou o resultado da pesquisa Datafolha, segundo a qual Flávio Bolsonaro aparece com 49% das intenções de voto, ante 45% de Lula no segundo turno. “Eu vou ganhar essas eleições”, resumiu.
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