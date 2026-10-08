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Escala 6x1

Lula cobra redução da jornada de trabalho e critica possível abstenção do PL

Presidente afirmou que pretende aprovar na próxima semana a PEC que prevê o fim da escala 6x1

Lula criticou uma possível orientação do PL pela abstenção na votação - (crédito: AFP)
Lula criticou uma possível orientação do PL pela abstenção na votação - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (8/10), durante coletiva de imprensa no QG, no Lago Sul, em Brasília, que pediu a senadores e parlamentares aliados que mantenham a mobilização para a votação da PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6 por 1. Segundo Lula, a proposta deve ser votada na próxima semana.

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“Eu pedi para os nossos senadores e os nossos parlamentares virem aqui para que a gente mantenha viva a força de trabalho, garantindo que na semana que vem a gente definitivamente vai votar a PEC da escala 6 por 1”, afirmou.

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Durante a coletiva, Lula também criticou o que classificou como uma possível orientação do PL pela abstenção na votação. “Ele (Flávio Bolsonaro) está com vergonha de dizer que não vai estar no plenário, mas está pedindo ao partido dele, ao PL, para se abster, na perspectiva de não assumir compromisso com a redução da jornada de trabalho para o povo trabalhador brasileiro”, afirmou.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 08/10/2026 19:26
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