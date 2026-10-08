Lula cobra redução da jornada de trabalho e critica possível abstenção do PL

Lula criticou uma possível orientação do PL pela abstenção na votação - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (8/10), durante coletiva de imprensa no QG, no Lago Sul, em Brasília, que pediu a senadores e parlamentares aliados que mantenham a mobilização para a votação da PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6 por 1. Segundo Lula, a proposta deve ser votada na próxima semana.

“Eu pedi para os nossos senadores e os nossos parlamentares virem aqui para que a gente mantenha viva a força de trabalho, garantindo que na semana que vem a gente definitivamente vai votar a PEC da escala 6 por 1”, afirmou.

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Durante a coletiva, Lula também criticou o que classificou como uma possível orientação do PL pela abstenção na votação. “Ele (Flávio Bolsonaro) está com vergonha de dizer que não vai estar no plenário, mas está pedindo ao partido dele, ao PL, para se abster, na perspectiva de não assumir compromisso com a redução da jornada de trabalho para o povo trabalhador brasileiro”, afirmou.