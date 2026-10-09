PGR desmente suposto depoimento de Vorcaro citado em revista: "Não houve"

Segundo a Procuradoria, a proposta foi rejeitada e os motivos da decisão foram comunicados aos advogados de Vorcaro - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) divulgou, nesta sexta-feira (9/10), uma nota que contrasta com o material publicado pela revista Veja sobre uma suposta delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. O órgão confirmou que rejeitou a proposta de colaboração apresentada pela defesa do empresário e esclareceu que não houve qualquer depoimento oral do investigado.

O posicionamento ocorre após a publicação de uma reportagem da revista que atribui a Vorcaro acusações com repercussões políticas, em meio à reta final do segundo turno das eleições presidenciais, disputado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Na manifestação, a PGR ressaltou que todas as negociações envolvendo o banqueiro foram conduzidas exclusivamente por seus advogados, sem interlocução direta entre Vorcaro e representantes da Procuradoria. O órgão também destacou que as propostas encaminhadas pela defesa foram recebidas sem interferência prévia em seu conteúdo.

“Todas as propostas formalizadas pela defesa foram recebidas na forma como livremente elaboradas por ela, sem juízo nem recusas prévias. Não houve interlocução direta do senhor Vorcaro com qualquer representante da PGR”, informou.

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A Procuradoria foi além e esclareceu que o banqueiro sequer chegou a prestar depoimento oral no âmbito das tratativas. Segundo a instituição, a proposta foi rejeitada e os motivos da decisão foram comunicados aos advogados do investigado.

“Não houve depoimento oral do Sr. Vorcaro, justamente por conta da rejeição da proposta, cujos motivos foram expostos à defesa”, acrescentou.

O esclarecimento da PGR coloca em questão a natureza das informações atribuídas ao empresário na publicação da Veja. Embora confirme a existência de propostas de colaboração, o órgão deixa claro que as negociações não resultaram em acordo e que não houve depoimento oral. A manifestação, no entanto, não esclarece o conteúdo dos documentos apresentados pela defesa, tampouco permite descartar a existência de relatos escritos.

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A repercussão da reportagem também provocou reação do Partido dos Trabalhadores (PT), que acusou a revista de divulgar informações sem comprovação e de tentar interferir na disputa presidencial. Em nota, a legenda classificou a publicação como uma “peça eleitoral irresponsável” e afirmou que o suposto depoimento de Vorcaro não existe nos registros da Polícia Federal.