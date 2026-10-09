PF nega depoimento de Vorcaro sobre filme de Lula e rejeita delação

A Polícia Federal (PF) negou, nesta sexta-feira (9/10), que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tenha prestado depoimento com o conteúdo relatado em reportagem da revista Veja sobre supostos repasses financeiros para um filme sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em nota, a PF afirmou que o investigado também não entregou documentos, anexos ou informações com o teor descrito na publicação.

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A reportagem, intitulada “Vorcaro conta que liberou dinheiro para filme sobre Lula por negócios no governo”, foi publicada nesta sexta-feira pela revista Veja. Segundo a PF, no entanto, não houve depoimento do banqueiro com as informações mencionadas pela revista, nem apresentação de material que corroborasse o relato.

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A corporação também esclareceu que as propostas de colaboração premiada apresentadas pela defesa de Vorcaro não foram aceitas. De acordo com a nota, as iniciativas não atenderam aos requisitos legais, conforme decisão fundamentada que já é de conhecimento dos advogados do investigado. A PF não detalhou, no comunicado, quais exigências deixaram de ser cumpridas.

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Ainda nesta sexta-feira, a Polícia Federal informou ter recebido uma notícia-crime com pedido de providências urgentes para apurar fatos relacionados à reportagem. O documento foi encaminhado à área técnica responsável pela análise e adoção das medidas cabíveis de polícia judiciária. A nota não informa quem apresentou a notícia-crime nem quais providências específicas serão tomadas a partir da comunicação.