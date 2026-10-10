Lindbergh pede à PF que investigue Flávio Bolsonaro no caso de fraude no INSS

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) pede que Flávio seja investigado no caso de fraude do INSS - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados e Carlos Moura/Agência Senado)

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) apresentou, neste sábado (10/10), notícia-crime à Polícia Federal (PF) pedindo a inclusão do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) como investigado na Operação Sem Desconto, que apura descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS.

No documento, o deputado cita uma reportagem do portal UOL que aponta que uma conta identificada em nome de Flávio Bolsonaro estava vinculada ao mesmo sistema de acesso bancário utilizado pelo advogado Willer Tomaz, investigado por suspeita de lavagem de dinheiro no esquema do INSS, e por uma empresa dele sediada na Ilha da Madeira, em Portugal.

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O Correio tenta contato com a equipe de Flávio para comentar o pedido de Lindbergh. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

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Para Lindbergh, é grave a convivência das duas contas no mesmo ambiente bancário e o momento em que a desvinculação foi solicitada: em maio de 2025, cerca de um mês depois da Operação Sem Desconto da PF tornar público o caso.

“Essas circunstâncias constituem elementos objetivos que justificam a apuração da existência de vínculo financeiro entre o senador (Flávio) e a estrutura de Willer Tomaz”, argumenta o deputado. A representação aponta suspeitas de lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção e obstrução das investigações.

A representação também indica que empresas estrangeiras ligadas a Willer Tomaz custearam viagens de Flávio Bolsonaro e de seus familiares em jatos executivos, além de registrar o uso, durante a campanha presidencial de 2026, de um apartamento pertencente a empresa do advogado.

Por isso, o deputado pede que o caso seja encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) responsável pelo caso, André Mendonça, para que haja a inclusão de Flávio nas investigações do INSS, mas também solicita a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Flávio e de seu escritório de advocacia.

Também é solicitado o rastreamento das movimentações financeiras, cooperação internacional com Portugal e Estados Unidos e apuração de possíveis irregularidades eleitorais.