Bolsonaristas atacam Cleitinho: "Traiu eleitor de Minas"

Cleitinho postou no Instagram que fez campanha 'com um celular, uma luz e um sonho; sem grandes estruturas e sem usar 1 centavo de fundo eleitoral' - (crédito: Instagram/reprodução)

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), tem sido alvo de críticas de bolsonaristas nas redes sociais devido a posicionamentos recentes. Apesar de apoiar Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República, ele adota postura independente.

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Senador, Cleitinho apareceu em um vídeo ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para anunciar que o fim da escala 6x1 será votado na Casa na quarta-feira (14/10). Ele defende a medida, que também é apoiada pelo presidente Lula (PT).

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“O cara quer discutir um assunto que não é conveniente ao país neste segundo turno? Um dia a menos de trabalho é aumento de despesa na casa do brasileiro que vive em um país afundado nas mãos do Lula. A gente deve discutir isso depois que o Flávio entrar”, criticou um eleitor do candidato do PL, no X (antigo Twitter).

Além de a pauta sobre a mudança na escala ser considerada eleitoralmente positiva para Lula, Alcolumbre tem sido alvo frequente de críticas entre a direita por não pautar nenhum dos mais de 100 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não é possível que ele [Cleitinho] teve coragem de gravar um vídeo com esse cara. Se esse vídeo tivesse saído antes do primeiro turno jamais eu teria votado nele”, disse outra pessoa.

'Traiu o eleitor'

Outro posicionamento que incomodou foi Cleitinho ter prestado solidariedade à deputada federal eleita por Minas Ana Elisa (PT), que recebeu ameaças de morte e estupro.

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“Cleitinho virou a casaca de vez e traiu o eleitor de Minas Gerais. Ele acaba de sair em defesa da militante extremista de esquerda: Ana Elisa”, publicou um perfil de extrema direita com mais de 60 mil seguidores no X.

“Cleitinho, você deveria ter feito esses posts com o Davi Alcolumbre antes do primeiro turno. Mas você é um oportunista e ganhou o voto do mineiro de bem. Agora está mostrando sua verdadeira face. Pacificar a nação não é servir a polícia e ao bandido. Respeite seu eleitor”, afirmou mais um.

