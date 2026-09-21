Palver: Flávio e Lula empatados na estimulada e na espontânea no 1º turno

Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, protagonistas da disputa presidencial - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado e Ricardo Stuckert)

A terceira pesquisa da Palver sobre a corrida presidencial, divulgada nesta segunda-feira (21/9), mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela primeira vez no principal cenário de primeiro turno. Os dois estão empatados tecnicamente tanto no cenário espontâneo quanto no estimulado (quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada ao eleitor).

O levantamento aponta Flávio com 42% das intenções de voto, contra 41% de Lula. Renan Santos (Missão) aparece com 11%, enquanto Augusto Cury (Avante) registra 2%.

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Cenário estimulado apresentado pela Palver (foto: Reprodução)

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Em comparação com a rodada anterior, que foi recalibrada sob o número BR-06100/2026, Lula permaneceu com 41%. Já Flávio avançou de 40% para 42%. Renan Santos também cresceu, de 9% para 11%, e Augusto Cury (Avante) recuou de 5% para 2%.

Quando a pergunta é feita de forma espontânea, sem a apresentação de nomes, Lula fica à frente com 40%, contra 39% de Flávio Bolsonaro. Renan aparece com 11%, Cury com 2% e 6% ainda não sabem em quem votar.

Cenário espontâneo apresentado pela Palver (foto: Reprodução)

Flávio Bolsonaro abre quatro pontos no 2º turno

No confronto direto entre os dois principais candidatos, o senador aparece com 47% contra 43% do presidente. A vantagem está dentro da margem de erro, o que configura um empate técnico. Outros 9% dizem que votariam em branco, nulo ou que não votariam, enquanto 1% está indeciso.

Na comparação com o levantamento anterior, Flávio manteve os mesmos 47%, e Lula oscilou de 44% para 43%. A diferença atual é maior que a registrada na pesquisa de 9 de setembro, quando o placar era 46% a 44% para o senador.

A Palver entrevistou 5 mil eleitores recrutados por meio de anúncios em redes sociais, entre terça-feira (15/9) e sexta-feira da semana passada (18/9). A amostra efetiva é de 1.232 entrevistas, considerando o efeito do desenho amostral.

A margem de erro máxima é de 2,8 pontos percentuais, com 95% de confiança. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00860/2026.





