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ELEIÇÕES 2026

Lula ironiza recuo do PL de Flávio sobre fim da escala 6x1: "Pressão da sociedade"

O senador bolsonarista anunciou, nesta terça-feira (13/10), ter mudado de ideia em relação à votação da PEC que reduz a jornada de trabalho

Até mudar de ideia, Flávio Bolsonaro caracterizava a proposta do governo Lula para acabar com a escala 6x1 como
Até mudar de ideia, Flávio Bolsonaro caracterizava a proposta do governo Lula para acabar com a escala 6x1 como "oportunista" - (crédito: Reprodução)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ironizou nesta terça-feira (13/10) o PL por se posicionar favorável à votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala de trabalho 6x1, após o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) recuar das críticas ao projeto.

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"Me parece, que depois da pressão da sociedade, depois de todas as manifestações da rua desse Brasil, o partido do PL resolveu votar o fim da escala 6x1", afirmou o líder petista, em discurso realizado na cerimônia de anúncio de pacote de medidas para microempreendedores individuais (MEIs). 

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Ao citar os protestos, Lula se referiu às movimentações de seus apoiadores em estados brasileiros, no último fim de semana. 

O presidenciável do PL mudou o discurso em relação à votação do fim da 6x1 no Senado, hoje, ao falar com jornalistas no fim da visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpres prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

Como justificativa para mudança de postura, Flávio argumentou seguir o pensamento da "maioria dos brasileiros". "Quando você reduz a jornada de trabalho, será necessária a contratação de mais pessoas, tem o risco de muita gente ir para a informalidade", ponderou o candidato.

Até mudar de ideia, Flávio Bolsonaro caracterizava a proposta de acabar com a escala 6x1 como "oportunista". Em tramitação no Senado, a PEC do fim da 6x1 é vista como estratégica para a campanha à reeleição de Lula. A expectativa é que a matéria seja votada amanhã (14), em 1º turno no Senado.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 13/10/2026 15:15 / atualizado em 13/10/2026 15:16
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