Sergio Moro lidera união da direita no Paraná por Flávio Bolsonaro

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), se reúne nesta terça-feira (13/10) com prefeitos, parlamentares e lideranças políticas para estruturar a mobilização no estado em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). A articulação reúne sete legendas do campo da direita e mira a disputa de segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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A votação do segundo turno ocorre em 25 de outubro. O encontro político acontece a partir das 19 horas, no restaurante Madalosso, em Curitiba, com estimativa de reunir cerca de 2 mil pessoas.
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Organização e partidos confirmados
Sergio Moro organiza o jantar em parceria com dois senadores eleitos: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo). Até segunda-feira, 12, lideranças de sete partidos confirmaram participação no ato:
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PL
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Novo
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Podemos
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PP
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União Brasil
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Republicanos
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PSD
O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), confirmou presença entre os participantes. O encontro tem como meta alinhar a atuação entre representantes municipais e parlamentares na campanha presidencial dentro do Paraná.
Planejamento da campanha estadual
Os preparativos da mobilização começaram na sexta-feira, 9. Na ocasião, Moro reuniu integrantes da equipe responsável pela coordenação de sua campanha ao governo do Estado para iniciar os trabalhos.
Flávio Bolsonaro não comparece presencialmente à atividade em Curitiba. A organização avalia uma participação do candidato por vídeo, transmitido ao vivo ou em gravação, formato virtual que ainda depende de confirmação.
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Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.