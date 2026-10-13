Sergio Moro lidera união da direita no Paraná por Flávio Bolsonaro

Sergio Moro vai se reunir com prefeitos e lideranças políticas para declarar apoio a Flávio Bolsonaro - (crédito: Beto Barata/PL)

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), se reúne nesta terça-feira (13/10) com prefeitos, parlamentares e lideranças políticas para estruturar a mobilização no estado em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). A articulação reúne sete legendas do campo da direita e mira a disputa de segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A votação do segundo turno ocorre em 25 de outubro. O encontro político acontece a partir das 19 horas, no restaurante Madalosso, em Curitiba, com estimativa de reunir cerca de 2 mil pessoas.

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Organização e partidos confirmados

Sergio Moro organiza o jantar em parceria com dois senadores eleitos: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo). Até segunda-feira, 12, lideranças de sete partidos confirmaram participação no ato:

PL

Novo

Podemos

PP

União Brasil

Republicanos

PSD

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), confirmou presença entre os participantes. O encontro tem como meta alinhar a atuação entre representantes municipais e parlamentares na campanha presidencial dentro do Paraná.

Planejamento da campanha estadual

Os preparativos da mobilização começaram na sexta-feira, 9. Na ocasião, Moro reuniu integrantes da equipe responsável pela coordenação de sua campanha ao governo do Estado para iniciar os trabalhos.

Flávio Bolsonaro não comparece presencialmente à atividade em Curitiba. A organização avalia uma participação do candidato por vídeo, transmitido ao vivo ou em gravação, formato virtual que ainda depende de confirmação.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.