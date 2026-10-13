Humberto Costa debate apoio de Raquel Lyra e futuro de Pernambuco

O senador Humberto Costa (PT-PE) criticou a postura de neutralidade da governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), na disputa presidencial. O parlamentar afirmou que uma vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) poderá comprometer investimentos federais no Estado de Pernambuco.
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A avaliação foi concedida à coluna Diário Político, do Diário de Pernambuco, em edição publicada nesta terça-feira (13/10). Ao comentar o posicionamento do governo estadual, o senador declarou que "Eu acho que essa posição de Pernambuco é um erro".
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O petista argumentou que as obras vinculadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) poderão ser atingidas pelo ajuste fiscal defendido pela campanha de Flávio.
Interlocução do PT e posicionamento de Raquel Lyra
Humberto informou ainda que a direção nacional do PT escalou interlocutores para buscar o apoio de Raquel ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os articuladores designados para essa tarefa está o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD).
Raquel mantém a posição de não declarar apoio a nenhum dos candidatos, assegurando uma neutralidade que buscou manter desde o início das eleições.
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Ao longo de sua campanha pelo governo de Pernambuco, Raquel reconheceu a parceria com Lula, mas afirmou que colocará os interesses do Estado acima da disputa eleitoral.
Mobilização da campanha de Flávio no Recife
Paralelamente às declarações petistas, aliados de Flávio organizam nesta terça-feira (13/10), uma reunião no Recife voltada a alinhar a campanha do segundo turno. Coordenador da campanha de Flávio em Pernambuco, o deputado federal Mendonça Filho (PL-PE) convocou lideranças políticas para o encontro agendado para as 15h, no bairro do Pina, no Recife.
A reunião convocada por Mendonça busca organizar a mobilização no Estado e reunir apoiadores além das filiações partidárias. O planejamento divulgado para o Estado conta com as seguintes ações:
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Quinta-feira, 15: agenda do candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL-AL) em Carpina, na Mata Norte;
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Dia 22: ato no Recife com a participação anunciada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG);
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Antes da votação de 25 de outubro: visita de Flávio a Pernambuco, articulada diretamente por Mendonça.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.