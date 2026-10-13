PL lamenta a morte do cantor Netinho: "Um patriota"

O PL da Bahia, partido do senador Flávio Bolsonaro, lamentou a morte do cantor Netinho nesta terça-feira (13/10), em postagem nas redes sociais. O artista morreu hoje, em Salvador, aos 60 anos de idade. Um dos principais nomes do axé music, o artista enfrentava um câncer do sistema linfático havia mais de um ano.
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Netinho exercia atividade política como integrante da Executiva Estadual do PL Bahia. A direção partidária definiu Netinho como “um patriota que acreditava no Brasil, na liberdade e na mudança”. Segundo o comunicado, o integrante dedicou tempo, energia e trabalho ao crescimento e fortalecimento da legenda no estado baiano, atuando com compromisso, lealdade e generosidade.
A publicação destacou que a conduta de Netinho buscou construir pontes, unir pessoas e ampliar a presença da agremiação na Bahia. O texto registrou que o trabalho esteve guiado por seus valores, pela defesa da família, da liberdade e de um país mais justo.
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A nota oficial manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros partidários, rogando conforto e acolhimento na misericórdia divina. “Netinho deixa um legado de dedicação, amizade e amor ao nosso estado e ao nosso país, que seguirá vivo na história do PL Bahia e na memória de todos que o conheceram”, diz o texto publicado pelo PL da Bahia e que tem o diretório nacional do partido como colaborador.
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Carreira e sucessos musicais
Netinho conquistou grande projeção nacional no final dos anos 1980 e no início da década de 1990, período em que emplacou canções de repercussão expressiva. A faixa Milla, apontada como a música mais famosa de sua carreira, liderou o ranking das mais executadas nas rádios durante semanas.
A trajetória artística reuniu outros sucessos conhecidos pelo público:
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Capricho dos deuses
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Fim de semana
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Total
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A vida é festa
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.