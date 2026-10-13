PCO rompe com Lula e orienta voto nulo na disputa do segundo turno

O Partido da Causa Operária (PCO) orientou voto nulo no segundo turno da eleição presidencial disputado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
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A decisão da legenda ocorreu após a realização da 39ª Conferência Nacional no domingo. O posicionamento oficial foi divulgado por meio de nota na segunda-feira (12/10).
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Durante a conferência partidária, o candidato derrotado do PCO à presidência, Rui Costa Pimenta, defendeu o voto nulo e lançou críticas ao PT e ao governo Lula.
Rui Costa Pimenta declarou que "O PT fez uma aliança com aquilo que tem de pior no regime político brasileiro, que é o STF. O PT compactuou com o atentado do STF contra os direitos democráticos da população. Ele não é um candidato de oposição que representa a oposição das massas ao regime político".
O PCO apoiou o PT na eleição de 2022, na disputa entre Lula e Jair Bolsonaro (PL). Em 2026, a legenda adotou outro caminho ao analisar o cenário nacional.
A avaliação do partido é que Lula chega à disputa como representante de "um bloco que reúne o petismo, setores do STF e da direita tradicional". A agremiação apontou que o petista estaria comprometido com a "política do grande capital".
No primeiro turno da eleição, Rui Costa teve 0,01% dos votos válidos, totalizando 15.024 votos. Com esse resultado, o candidato ficou em último lugar entre os presidenciáveis.
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Cenário de apoios no segundo turno
Outros nomes que concorreram à presidência não declararam apoio a nenhum dos candidatos até aqui ou optaram pela neutralidade:
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O ativista Renan Santos (Missão);
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O veterinário Wilson Grassi (Democrata).
Outros concorrentes definiram aliança com a candidatura petista e anunciaram que darão apoio a Lula no segundo turno:
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Samara Martins, da UP;
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Edmilson Costa, do PCB;
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Hertz Dias, do PSTU.
O senador Flávio Bolsonaro recebeu apoio de quatro nomes na reta final da disputa presidencial:
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Augusto Cury (Avante);
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Romeu Zema (Novo);
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Clariana Barão (DC).
Com informações da Agência Estado
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.