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ELEIÇÕES

PCO rompe com Lula e orienta voto nulo na disputa do segundo turno

Após apoiar petistas em 2022, partido adota postura neutra e critica alianças; confira o cenário de apoios para a reta final da disputa presidencial

Militantes do PCO em manifestação política, em linha com a posição do partido sobre o voto nulo no segundo turno presidencial - (crédito: Flickr/Ruicpimenta)
Militantes do PCO em manifestação política, em linha com a posição do partido sobre o voto nulo no segundo turno presidencial - (crédito: Flickr/Ruicpimenta)

O Partido da Causa Operária (PCO) orientou voto nulo no segundo turno da eleição presidencial disputado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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A decisão da legenda ocorreu após a realização da 39ª Conferência Nacional no domingo. O posicionamento oficial foi divulgado por meio de nota na segunda-feira (12/10).

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Durante a conferência partidária, o candidato derrotado do PCO à presidência, Rui Costa Pimenta, defendeu o voto nulo e lançou críticas ao PT e ao governo Lula.

Rui Costa Pimenta declarou que "O PT fez uma aliança com aquilo que tem de pior no regime político brasileiro, que é o STF. O PT compactuou com o atentado do STF contra os direitos democráticos da população. Ele não é um candidato de oposição que representa a oposição das massas ao regime político".

O PCO apoiou o PT na eleição de 2022, na disputa entre Lula e Jair Bolsonaro (PL). Em 2026, a legenda adotou outro caminho ao analisar o cenário nacional.

A avaliação do partido é que Lula chega à disputa como representante de "um bloco que reúne o petismo, setores do STF e da direita tradicional". A agremiação apontou que o petista estaria comprometido com a "política do grande capital".

No primeiro turno da eleição, Rui Costa teve 0,01% dos votos válidos, totalizando 15.024 votos. Com esse resultado, o candidato ficou em último lugar entre os presidenciáveis.

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Cenário de apoios no segundo turno

Outros nomes que concorreram à presidência não declararam apoio a nenhum dos candidatos até aqui ou optaram pela neutralidade:

  • O ativista Renan Santos (Missão);

  • O veterinário Wilson Grassi (Democrata).

Outros concorrentes definiram aliança com a candidatura petista e anunciaram que darão apoio a Lula no segundo turno:

  • Samara Martins, da UP;

  • Edmilson Costa, do PCB;

  • Hertz Dias, do PSTU.

O senador Flávio Bolsonaro recebeu apoio de quatro nomes na reta final da disputa presidencial:

  • Augusto Cury (Avante);

  • Ronaldo Caiado (PSD);

  • Romeu Zema (Novo);

  • Clariana Barão (DC).

Com informações da Agência Estado

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/10/2026 14:42 / atualizado em 13/10/2026 14:43
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