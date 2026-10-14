Em carta aos evangélicos, Lula cita família, fim das bets e escala 6x1

Lula escreve carta aos evangélicos falando sobre defesa da família, fim das bets e escala 6x1 - (crédito: João Pedro Carvalho/Material Cedido ao Correio)

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva irá divulgar nesta quarta-feira (14/10) uma carta dirigida às famílias evangélicas na qual destaca a importância da família e projetos que encampou, como o fim das bets e da escala 6x1.

O presidente inicia o texto dizendo que escreve “com o coração aberto, cheio de verdade, pois os cristãos com quem tenho dialogado estão me ensinando que a Bíblia nos orienta a ‘seguir a verdade em amor’”. Lula fala de seu respeito pelos evangélicos e afirma que eles têm em comum “o compromisso de cuidar das famílias brasileiras”.

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No texto, Lula cita sua trajetória pessoal e afirma que, apesar de não ser evangélico, tem muito respeito pela religião. “Temos uma coisa em comum: o compromisso de cuidar das famílias brasileiras, pois somente lares fortes podem produzir uma nação forte”. O presidente ainda afirmou que chegou à Presidência da República com “proteção divina”, orientado por um propósito e missão.

“Tenho certeza absoluta de que, se não fosse a boa mão de Deus, eu nem teria saído vivo das várias batalhas que enfrentei. Guiado por Ele, estou aqui, mais uma vez, fazendo defesa das famílias brasileiras com ações concretas, como tenho feito ao longo de toda minha jornada política, e não com discursos vazios, como muitos outros fazem”.

No documento, o petista disse à população para pedir “discernimento a Deus para fazer a escolha nesta eleição”. “Vá às urnas com a consciência livre e com a aliança renovada com o nosso amado Brasil. Com gratidão por sua atenção e generosa leitura, conto com suas orações e sigo olhando firmemente para a esperança da vitória e de um Brasil mais justo, respeitoso e com oportunidade para todos”, afirmou.

O presidente também citou a proibição das bets, com o objetivo de proteger as famílias brasileiras, e que o projeto de fim da escala 6x1, que será votado nesta quarta-feira (14/10), dará a todos tempo extra que ajudará a fortalecer os laços familiares e garante, até mesmo, mais tempo para estar na igreja em adoração.

“Eu relembro a vocês, por exemplo, o combate às apostas online, as bets, que estão destruindo tantos lares, e meu empenho para que todos tenham dois dias de descanso semanal, pois a vida não se resume ao trabalho”, escreveu.

A divulgação da carta acontece através das redes sociais e pelo recém lançado canal de transmissão “Cristãos com Lula 13”, coordenado pela campanha e por aliados políticos. O principal portador e distribuidor do documento físico para as comunidades é o movimento Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, grupo de pastores e lideranças progressistas que apoiam o presidente.

A iniciativa da escrita do documento faz parte da estratégia de campanha na reta final do segundo turno das Eleições para tentar reduzir a rejeição e aproximar o petista desse segmento do eleitorado.