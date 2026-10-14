Ciro Gomes contesta eleição no Ceará e pede cassação de Elmano

Ciro diz ter sido "roubado" na disputa e acionou a Justiça Eleitoral para pedir novas eleições no Ceará - (crédito: José Cruz/Agência Brasil/Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A campanha de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Ceará pediu nesta quarta-feira (14/10) a cassação da chapa de Elmano de Freitas (PT), vencedor da disputa no primeiro turno, e a realização de novas eleições no estado. A ação foi protocolada no Tribunal Regional Eleitoral cearense (TRE-CE).

Na peça, os advogados de Ciro acusam Elmano de abuso de poder pelo uso indevido de meio de comunicação social. Segundo eles, o petista teria sido beneficiado indevidamente por decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo a exibição de propagandas eleitorais nos dias anteriores ao pleito.

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Após o primeiro turno, Ciro publicou um manifesto em suas redes sociais e disse ter sido “roubado” na eleição. Elmano foi reeleito no estado com 53,19% dos votos, contra 46,22% do tucano.

“Não cumprimentei o candidato vitorioso. Ele não ganhou, ele e sua organização criminosa tomaram as eleições!”, escreveu. Em seguida, criticou decisão do ministro do STF Dias Toffoli que levou à veiculação de propaganda em favor de Elmano nos dois dias anteriores à votação.

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“Toffoli, ex-advogado do PT e ministro do STF nomeado por Lula, fora da condição de membro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), foi o responsável pela fraude final contra nós. Ele autorizou mais de 900 comerciais de Elmano com Lula e seus senadores durante a sexta (2) e o sábado (3) quando a lei, muito clara, veda a propaganda nesses dois dias”, disse ainda Ciro.

Batalha judicial

Toffoli reverteu decisão anterior do TRE-CE, que deu direito de resposta a Ciro Gomes após peças da campanha petista que o ligavam ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Elmano recorreu ao STF, e Toffoli, acatando o pedido, restituiu dois dias de propaganda para Elmano, que foram veiculadas logo antes do pleito, quando, normalmente, a transmissão é vetada.

A defesa de Ciro citou ainda, na ação, outros dois casos de decisões do TRE-CE favoráveis ao tucano que foram revertidas pelos ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do STF. Ambas também tratavam de direito de resposta.

Procurada pelo Correio, a campanha de Elmano de Freitas disse que “lamenta que o candidato Ciro Gomes continue desrespeitando a democracia e questionando o resultado legítimo das urnas”.