Ciro aposta na força do interior e demonstra confiança em vitória no 1º turno

O ex-governador do Ceará e candidato ao governo do Estado Ciro Gomes (PSDB) demonstrou neste domingo, 4, confiança em uma vitória no primeiro turno e apostou na mobilização do interior para retornar ao Executivo estadual.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em coletiva à imprensa, em Fortaleza, o tucano destacou a receptividade na reta final da campanha e projetou obter 70% dos votos em Sobral, seu berço político.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
"Estou cheio de esperança, muita mesmo. A gente sabe mais ou menos como pulsa o coração do povo do Ceará", afirmou. Ciro votou na sede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), no bairro Praia de Iracema.
O tucano afirmou estar recuperado e disposto a voltar ao governo. "Se eu tiver a honra de ser eleito, eu vou fazer o maior governo que o cearense já assistiu em todos os tempos", declarou.
Saiba Mais
- Política Presidente do Congresso, Alcolumbre vota na tarde deste domingo em Macapá
- Política Apuração dos votos começa pelo país; acompanhe
- Política Nunes Marques diz que não há risco de interferência estrangeira nas eleições
- Política Celebridades mostram nas redes registros da votação nas eleições de 1º turno
- Política Alexandre de Moraes vota em São Paulo e elogia atuação do TSE
- Política 12 milhões de emissões de e-títutlos em dois dias, diz Nunes Marques, do TSE