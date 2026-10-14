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PGR se manifesta contra afastamento de diretor-geral da PF

Gonet entendeu que não havia elementos suficientes que justificassem a medida. Mendonça determinou a suspensão de Andrei na última quinta-feira (8/10)

Procuradoria-Geral da República afirmou que não há evidências de vigilância pessoal ou de monitoramento nas informações reunidas no caso - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Procuradoria-Geral da República afirmou que não há evidências de vigilância pessoal ou de monitoramento nas informações reunidas no caso - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Em parecer enviado na noite desta terça-feira (13/10), o procurador-geral Paulo Gonet concluiu que o Supremo Tribunal Federal (STF) não havia elementos suficientes que justificassem a suspensão.

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“A qualificação negativa do comportamento das autoridades policiais, para acarretar a drástica medida de afastamento, precisaria estar acompanhada de evidências da participação imprópria em atos ilícitos, o que, com a vênia devida, não se logrou estampar na decisão impugnada”, diz o parecer, assinado também pelo vice-PGR, Hildebrando Chateaubriand, e por dois subprocuradores-gerais da República, Antônio Teixeira e André Ramos.

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Na última quinta-feira (08), o ministro André Mendonça determinou que Andrei e o diretor de inteligência da PF, Leandro Almada, fossem afastados dos cargos sob a justificativa de que estariam participando do monitoramento ilícito de autoridades, entre elas integrantes do Judiciário, e da produção de relatórios de inteligência.

Mendonça se manifestou no âmbito das investigações da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes financeiras do ex-banqueiro e dono do antigo Banco Master, Daniel Vorcaro.

No entanto, na sexta-feira (09), o ministro Flávio Dino ordenou a reintegração dos dois. Mais tarde, o presidente do Supremo, Edson Fachin, suspendeu as duas decisões e manteve o diretor-geral no cargo até a deliberação do plenário.

A Procuradoria-Geral da República afirmou que não há evidências de vigilância pessoal ou de monitoramento nas informações reunidas no caso. 

"Não se encontra no apanhado dos relatórios evidência de vigilância pessoal, nem de acompanhamento de deslocamentos, interceptação de comunicações, acesso clandestino a dados privados ou qualquer técnica voltada a perscrutar fatos da vida do relator. A decisão sob exame tampouco fornece indicação de condutas dessa natureza", diz o parecer.

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Maria Beatriz Giusti

Repórter da editoria de Política

Estudante de jornalismo do 8º semestre. Passou pela Rádio Senado, TV Band e atualmente trabalha em Política, Economia e Brasil no Correio Braziliense.

Por Maria Beatriz Giusti
postado em 14/10/2026 12:37
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