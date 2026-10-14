Flávio reage a atos pró-Lula e direita convoca manifestações

A campanha do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu às manifestações de rua recentes a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e convocou uma série de atos da direita até o segundo turno.

O principal ocorrerá neste domingo (18/10), na Avenida Paulista, em São Paulo, onde começou a mobilização petista, domingo passado (11). Em publicação nas redes sociais, hoje (14), Flávio chamou a manifestação de “Bloco da Vitória”, ao lado do governador paulista reeleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

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“Domingo, nós temos um compromisso: o compromisso de fazermos o maior ato da Avenida Paulista”, disse Nunes. Em outro vídeo, o presidenciável aparece ao lado do deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP), que foi o mais votado da história por São Paulo, no primeiro turno.

A manifestação foi anunciada pela primeira vez por Flávio no domingo, logo após apoiadores de Lula lotarem sete quarteirões da avenida. A força das manifestações recentes a favor do presidente acendeu um alerta na campanha bolsonarista. Além de São Paulo, lulistas ocuparam a orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, e realizaram atos em diversas capitais, inclusive Brasília, ontem (13).

A expectativa da direita, no entanto, é de alcançar o mesmo superar o número de manifestantes mobilizados pela esquerda.

“Bloquinho 22”

A iniciativa é encabeçada pelo deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG), e foi batizada de “Bloquinho 22”. Nas redes, o mineiro ironizou a mobilização petista e anunciou atos em 13 cidades entre os dias 15 e 24 de outubro, sendo duas no interior de Minas e 11 em capitais.

“Fala, esquerda. Tudo bem? Passando aqui só para agradecer por vocês terem aberto o show para a gente, porque, agora, a atração principal vai começar”, disse o parlamentar.

O último ato será na véspera do segundo turno, no Rio de Janeiro, berço político da família Bolsonaro. A manifestação terminará na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo Nikolas. Jair reside em Brasília atualmente, onde cumpre prisão domiciliar, mas tem imóvel no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, onde morou até assumir a Presidência.