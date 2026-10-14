Caetano convoca ato pró-democracia no Rio no mesmo dia de manifestação de Flávio em SP

Ato musical com Caetano Veloso está marcado para o domingo (18/10), às 16h, no Posto 5 de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O cantor Caetano Veloso convocou um ato musical em defesa da democracia para domingo (18/10), às 16h, no Posto 5 de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Organizada pelos coletivos 342 Artes e Mídia Ninja, a mobilização defende a democracia, a liberdade de expressão artística e o direito de reunião pacífica. O evento ocorre em meio à intensificação das manifestações políticas na reta final da disputa presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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O evento será realizada no mesmo trecho da orla onde apoiadores de Lula participaram de um ato pela reeleição do presidente na segunda-feira (12). Para domingo, também está prevista uma manifestação estudantil em apoio ao petista, às 11h, na região da Candelária, no centro da cidade. A convocação nas redes sociais incentiva os participantes a seguirem da região central até Copacabana para acompanhar as duas mobilizações.

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Em São Paulo, Flávio Bolsonaro convocou apoiadores para o chamado “bloquinho do 22”, marcado para as 11h do mesmo domingo, na Avenida Paulista. Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador afirmou que será “um grande ato, uma grande festa, a arrancada final para a vitória das eleições no segundo turno”. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também convidou o público e definiu o encontro como a “festa do verde-amarelo, da família, da vitória, da esperança do Brasil”.

As manifestações ocorrem após uma sequência de atos em apoio a Lula em São Paulo e Brasília, incluindo mobilizações de estudantes, sindicalistas e lideranças políticas. A campanha petista tem ampliado as ações de rua para conquistar eleitores e tentar reverter a diferença registrada nas urnas. No primeiro turno, o filho mais velho de Jair Bolsonaro terminou à frente, com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%. Os dois candidatos voltam a disputar a Presidência em 25 de outubro.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro