Após atos pró-Lula em todo o Brasil, PL anuncia "Bloquinho do 22"

Manifestações previstas para o próximo domingo (18/10) em cidades das regiões Sudeste, Nordeste e Norte - (crédito: AFP)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) convocou apoiadores para o “Bloquinho do 22”, com manifestações previstas para o próximo domingo (18/10) em regiões do Sudeste, Nordeste e Norte, em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência.

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Em publicação nas redes sociais, Nikolas divulgou atos em seis estados do Nordeste: Bahia, Sergipe, Maranhão, Pernambuco, Ceará e Piauí. No estado piauiense, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 70,99% dos votos no primeiro turno.

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Minas Gerais, Espírito Santo e Amazonas também estão na lista de locais com manifestações previstas. O deputado anunciou ainda um ato no Rio de Janeiro, chamado “Bloquinho do Jair Bolsonaro”, com concentração na Praça do Ó e caminhada até a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No vídeo, Nikolas não menciona manifestações nas regiões Sul e Centro-Oeste.

O deputado também citou o “Blocão 22”, na Avenida Paulista, em São Paulo, anunciado por Flávio Bolsonaro na terça-feira (13). Na ocasião, o senador publicou um vídeo ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). Flávio classificou o ato como uma “arrancada final para a vitória no segundo turno”.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves