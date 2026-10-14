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Kassio Nunes Marques antecipa liberação do canal "Exército do Lula"

Decisão do presidente do TSE ocorreu após PT pedir que grupo ligado a Flávio Bolsonaro também fosse suspenso

O canal reúne mais de 4,3 milhões de inscritos - (crédito: Reprodução)
O canal reúne mais de 4,3 milhões de inscritos - (crédito: Reprodução)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, autorizou nesta quarta-feira (14/10) a retomada imediata do canal "Exército do Lula", no WhatsApp, administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). A liberação ocorreu antes do prazo de 48 horas estabelecido anteriormente pelo magistrado.

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A decisão se deu após a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedir que o TSE aplicasse ao canal "Tropa do Flávio", ligado ao senador Flávio Bolsonaro (PL), a mesma restrição imposta ao grupo petista. Segundo informações da Folha de S.Paulo, a campanha de Flávio também se manifestou a favor da retomada imediata do canal de Janones.

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Entenda o caso

Na terça-feira (13/10), Kassio havia suspendido o "Exército do Lula" e condicionado a retomada à comunicação formal do canal à Justiça Eleitoral. Após a regularização, o ministro autorizou o retorno, mas determinou um intervalo de 48 horas antes da retomada integral das atividades.

O canal reúne mais de 4,3 milhões de inscritos. Já o grupo ligado a Flávio Bolsonaro continuou funcionando durante a suspensão, o que motivou o questionamento da campanha petista.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 14/10/2026 23:45 / atualizado em 14/10/2026 23:45
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