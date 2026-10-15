TRE-RJ divulga resultado definitivo da eleição para governador

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) anuncia, nesta quinta-feira (15/10), o resultado definitivo da eleição para o governo estadual, após analisar eventuais reclamações relacionadas à retotalização dos votos que confirmou a vitória de Douglas Ruas (PL) no primeiro turno. A sessão está marcada para as 15h. A definição ocorre em meio a questionamentos do Partido Social Democrático (PSD), que tenta reverter o resultado e viabilizar um segundo turno entre Ruas e Eduardo Paes, candidato da legenda.

A recontagem foi realizada após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferir o registro de candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que disputou o pleito com a situação eleitoral sub judice e recebeu 274.411 votos. Com a decisão, os sufrágios atribuídos a Garotinho foram anulados, alterando a base de cálculo dos votos válidos e o resultado da disputa pelo Palácio Guanabara.

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Antes da retotalização, Ruas havia conquistado 49,25% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes recebeu 42,76%. Com a exclusão dos votos de Garotinho do cálculo, o candidato do PL passou a registrar 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para garantir a eleição ainda no primeiro turno. A mudança dispensou a realização de uma nova rodada de votação, inicialmente prevista para definir o governador fluminense.

Na quarta-feira (14), o diretório nacional do PSD acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar restabelecer o segundo turno no estado. A legenda questiona os efeitos da anulação dos votos de Garotinho sobre a definição da disputa e defende que os sufrágios recebidos por um candidato que participou regularmente do processo eleitoral sejam considerados para avaliar a necessidade de uma nova votação, mesmo que sua candidatura tenha sido posteriormente considerada irregular.

Na ação, o partido sustenta que a anulação posterior dos votos não deveria apagar os efeitos da escolha manifestada pelos eleitores nas urnas. Segundo o PSD, apenas os votos brancos e nulos deveriam ser excluídos da base de cálculo para definir a realização do segundo turno. A legenda argumenta que a mudança no entendimento sobre os votos de Garotinho alterou retroativamente o cenário eleitoral e pede que a disputa entre Ruas e Paes seja retomada.

A divulgação do resultado definitivo pelo TRE-RJ ocorre, portanto, enquanto a controvérsia sobre o modelo de apuração chega ao STF. A decisão da Justiça Eleitoral fluminense formalizará o resultado da retotalização no âmbito regional, mas a tentativa do PSD de modificar os critérios utilizados mantém a disputa jurídica em aberto. O desfecho poderá definir se Douglas Ruas assumirá o governo após a vitória proclamada no primeiro turno ou se haverá novos desdobramentos judiciais sobre a realização de uma segunda votação.

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