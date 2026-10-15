Vorcaro detalha à PF esquema de compra do Master pelo BRB

Daniel Vorcaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, em Brasília - (crédito: Divulgação/Banco Master)

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, prestou depoimento à Polícia Federal, em Brasília, na manhã desta quinta-feira (15/10). De acordo com fontes ouvidas pelo Correio, ele detalhou o esquema de compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB). A aquisição só não foi concluída em razão da liquidação da empresa de Vorcaro pelo Banco Central, mas o negócio já tinha recebido aval da Câmara Legislativa do DF e do governador Ibaneis Rocha (MDB).

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A oitiva do ex-banqueiro teve como foco a atuação de ex-dirigentes do Banco Central para manter Vorcaro atualizado sobre eventuais medidas em relação ao negócio. Além disso, ele detalhou a participação de então dirigentes do BRB que utilizaram os cargos para ocultar operações fraudulentas que causaram prejuízo bilionário ao banco público.

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Daniel Vorcaro também foi questionado sobre autoridades envolvidas, especialmente do Distrito Federal. A Polícia Federal espera enviar o relatório sobre o caso ao Supremo, com pedidos de indiciamento, até novembro deste ano. O acusado está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha.