Globo anuncia saída do CEO Frederic Kachar após conversas com Vorcaro

Frederic Kachar, diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, foi desligado do Grupo Globo após revelação de conversas privadas - (crédito: Divulgação/Rede Globo)

O Grupo Globo comunicou, na manhã desta quinta-feira (15/10), o desligamento de Frederic Kachar, que ocupava o cargo de diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio. A nota oficial partiu da Comunicação Globo, no Rio de Janeiro.

O desligamento do CEO ocorreu após a empresa ter acesso, ontem, ao teor de conversas privadas mantidas entre o executivo e Daniel Vorcaro. As mensagens ocorreram entre outubro de 2023 e julho de 2025 e demonstraram uma relação inadequada com o até então anunciante. As conversas tiveram grande repercussão nas redes sociais nas últimas horas, com citações a artistas da emissora e jornalistas do Grupo Globo, tanto da televisão quanto de jornais impressos.

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A Editora Globo enfatizou o compromisso contínuo com a transparência e com preceitos éticos. A empresa reafirmou a absoluta independência editorial aplicada ao jornalismo de todos os seus veículos, princípio classificado como essencial para a atuação do grupo.

Mudança de comando

A instituição reconheceu os 29 anos de dedicação de Frederic Kachar direcionados ao desenvolvimento de seus negócios de mídia ao longo da trajetória profissional.

Íntegra da nota do Grupo Globo

Grupo Globo comunica desligamento de Frederic Kachar e reforça independência editorial de seus veículos

O Grupo Globo comunicou hoje o desligamento do diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, Frederic Kachar. O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante.

A Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação. O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo.

A empresa reconhece os 29 anos de dedicação de Kachar ao desenvolvimento de seus negócios de mídia e informa que o nome de seu substituto à frente da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve.

Comunicação Globo

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2026

